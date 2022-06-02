https://ria.ru/20220602/proezd-1792587349.html
В Подмосковье запретили оплату проезда наличными
В Подмосковье запретили оплату проезда наличными - РИА Новости, 02.06.2022
В Подмосковье запретили оплату проезда наличными
В Московской области запретили оплату проезда в общественном транспорте наличными через водителя, билеты можно теперь покупать только в кассах и автоматах,... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T12:11
2022-06-02T12:11
2022-06-02T14:50
игорь брынцалов
московская областная дума
общество
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КРАСНОГОРСК (Московская обл.), 2 июн — РИА Новости. В Московской области запретили оплату проезда в общественном транспорте наличными через водителя, билеты можно теперь покупать только в кассах и автоматах, соответствующее решение приняли депутаты Мособлдумы.На 25-м заседании регионального парламента они поддержали изменения в закон "Об организации транспортного обслуживания населения на территории Московской области", где обсуждалась эта инициатива, передает корреспондент РИА Новости."Решение принято. Закон принят в целом", — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.Отмечалось, что оплата проезда наличными увеличивала время на посадку, а также отвлекала внимание водителя от дороги, так как сдача отсчитывалась во время движения. Билеты за наличные можно теперь покупать только в автоматах и кассах."На сегодняшний день продажи проездных билетов за наличный расчет составляют около двух процентов от всех поездок. Все транспортные средства оборудованы терминалами безналичной оплаты, через которые можно оплатить картами "Стрелка" и "Тройка", банковскими и социальными картами", — уточнили в пресс-службе регионального парламента.Спикер подчеркнул, что водитель автобуса не должен выполнять функции кассира."Он отвечает за безопасность и качество перевозки. Снимая с него обязанность по выдаче сдачи, мы поможем ему лучше выполнять свою прямую обязанность — перевозить жителей", — добавил Брынцалов.Помимо этого, отметил он, нововведение обеспечит финансовую прозрачность перевозок.
https://ria.ru/20220427/proizvodstvo-1785828152.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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игорь брынцалов, московская областная дума, общество
12:11 02.06.2022 (обновлено: 14:50 02.06.2022)
В Подмосковье запретили оплату проезда наличными
В Подмосковье запретили оплату проезда наличными через водителя
КРАСНОГОРСК (Московская обл.), 2 июн — РИА Новости. В Московской области запретили оплату проезда в общественном транспорте наличными через водителя, билеты можно теперь покупать только в кассах и автоматах, соответствующее решение приняли депутаты Мособлдумы.
На 25-м заседании регионального парламента они поддержали изменения в закон "Об организации транспортного обслуживания населения на территории Московской области", где обсуждалась эта инициатива, передает корреспондент РИА Новости.
"Решение принято. Закон принят в целом", — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов
.
Отмечалось, что оплата проезда наличными увеличивала время на посадку, а также отвлекала внимание водителя от дороги, так как сдача отсчитывалась во время движения. Билеты за наличные можно теперь покупать только в автоматах и кассах.
"На сегодняшний день продажи проездных билетов за наличный расчет составляют около двух процентов от всех поездок. Все транспортные средства оборудованы терминалами безналичной оплаты, через которые можно оплатить картами "Стрелка" и "Тройка", банковскими и социальными картами", — уточнили в пресс-службе регионального парламента.
Спикер подчеркнул, что водитель автобуса не должен выполнять функции кассира.
"Он отвечает за безопасность и качество перевозки. Снимая с него обязанность по выдаче сдачи, мы поможем ему лучше выполнять свою прямую обязанность — перевозить жителей", — добавил Брынцалов.
Помимо этого, отметил он, нововведение обеспечит финансовую прозрачность перевозок.