https://ria.ru/20220602/proekty-1792682307.html

Приангарье получит более двух миллиардов рублей на инфраструктурные проекты

Приангарье получит более двух миллиардов рублей на инфраструктурные проекты - РИА Новости, 02.06.2022

Приангарье получит более двух миллиардов рублей на инфраструктурные проекты

На реализацию проектов, реализуемых в рамках инфраструктурных кредитов правительства РФ, Иркутская область получит дополнительно более 2 миллиардов рублей,... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T16:40

2022-06-02T16:40

2022-06-02T16:40

иркутская область

россия

экономика

игорь кобзев

марат хуснуллин

иркутская область

усть-кут

иркутск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/106315/40/1063154047_0:165:2000:1290_1920x0_80_0_0_a0696472e403c6fdf54de04655901234.jpg

ИРКУТСК, 2 июн – РИА Новости. На реализацию проектов, реализуемых в рамках инфраструктурных кредитов правительства РФ, Иркутская область получит дополнительно более 2 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев принял участие в заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина. На нем, в частности, рассматривалась заявка на выделение региону дополнительного лимита для реализации проектов в рамках инфраструктурных бюджетных кредитов. По словам вице-премьера, по многим параметрам Иркутская область находится "в зеленой зоне, но нужно подтягивать жилищное строительство, поэтому заявка своевременная".В настоящее время в Приангарье в рамках инфраструктурных бюджетных кредитов реализуются 9 объектов, из них по трем контрактам произошло удорожание. На 512 миллионов рублей подорожало строительство котельной на биотопливе, а также возведение комплексных очистных сооружений в городе Усть-Куте. На 1,6 миллиарда рублей повысилась цена на строительство теплового луча в предместье Рабочее Иркутска. Игорь Кобзев в своем докладе подчеркнул, что реализация данных проектов позволит ввести 1,4 миллиона квадратных метров жилья, из них 144 тысячи - социального.По итогам рассмотрения заявка Иркутской области была одобрена."В Иркутскую область дополнительно поступят 2,09 миллиарда рублей на проекты, реализуемые в рамках инфраструктурных бюджетных кредитов в 2024-2025 годах", - говорится в сообщении.Ранее на реализацию проектов в рамках инфраструктурных бюджетных кредитов региону одобрены 8,6 миллиарда рублей, в 2022 году до региона будут доведены более 4 миллиардов рублей (48% от суммы), в 2023 году – 4,5 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20220425/proekty-1785350772.html

https://ria.ru/20220510/ekologiya-1787782655.html

россия

иркутская область

усть-кут

иркутск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, экономика, игорь кобзев, марат хуснуллин, иркутская область, усть-кут, иркутск