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Приангарье получит более двух миллиардов рублей на инфраструктурные проекты - РИА Новости, 02.06.2022
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Иркутская область
https://ria.ru/20220602/proekty-1792682307.html
Приангарье получит более двух миллиардов рублей на инфраструктурные проекты
Приангарье получит более двух миллиардов рублей на инфраструктурные проекты - РИА Новости, 02.06.2022
Приангарье получит более двух миллиардов рублей на инфраструктурные проекты
На реализацию проектов, реализуемых в рамках инфраструктурных кредитов правительства РФ, Иркутская область получит дополнительно более 2 миллиардов рублей,... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T16:40
2022-06-02T16:40
иркутская область
россия
экономика
игорь кобзев
марат хуснуллин
иркутская область
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ИРКУТСК, 2 июн – РИА Новости. На реализацию проектов, реализуемых в рамках инфраструктурных кредитов правительства РФ, Иркутская область получит дополнительно более 2 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев принял участие в заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина. На нем, в частности, рассматривалась заявка на выделение региону дополнительного лимита для реализации проектов в рамках инфраструктурных бюджетных кредитов. По словам вице-премьера, по многим параметрам Иркутская область находится "в зеленой зоне, но нужно подтягивать жилищное строительство, поэтому заявка своевременная".В настоящее время в Приангарье в рамках инфраструктурных бюджетных кредитов реализуются 9 объектов, из них по трем контрактам произошло удорожание. На 512 миллионов рублей подорожало строительство котельной на биотопливе, а также возведение комплексных очистных сооружений в городе Усть-Куте. На 1,6 миллиарда рублей повысилась цена на строительство теплового луча в предместье Рабочее Иркутска. Игорь Кобзев в своем докладе подчеркнул, что реализация данных проектов позволит ввести 1,4 миллиона квадратных метров жилья, из них 144 тысячи - социального.По итогам рассмотрения заявка Иркутской области была одобрена."В Иркутскую область дополнительно поступят 2,09 миллиарда рублей на проекты, реализуемые в рамках инфраструктурных бюджетных кредитов в 2024-2025 годах", - говорится в сообщении.Ранее на реализацию проектов в рамках инфраструктурных бюджетных кредитов региону одобрены 8,6 миллиарда рублей, в 2022 году до региона будут доведены более 4 миллиардов рублей (48% от суммы), в 2023 году – 4,5 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20220425/proekty-1785350772.html
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россия, экономика, игорь кобзев, марат хуснуллин, иркутская область, усть-кут, иркутск
16:40 02.06.2022
 
Приангарье получит более двух миллиардов рублей на инфраструктурные проекты

Приангарье получит дополнительно 2,09 миллиарда рублей на инфраструктурные проекты

© Фото : FanzugaНижняя набережная Ангары, Иркутск
Нижняя набережная Ангары, Иркутск - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© Фото : Fanzuga
Нижняя набережная Ангары, Иркутск. Архивное фото
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ИРКУТСК, 2 июн – РИА Новости. На реализацию проектов, реализуемых в рамках инфраструктурных кредитов правительства РФ, Иркутская область получит дополнительно более 2 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев принял участие в заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина. На нем, в частности, рассматривалась заявка на выделение региону дополнительного лимита для реализации проектов в рамках инфраструктурных бюджетных кредитов. По словам вице-премьера, по многим параметрам Иркутская область находится "в зеленой зоне, но нужно подтягивать жилищное строительство, поэтому заявка своевременная".
Иркутск - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
25 апреля, 16:52Иркутская область
В Приангарье реализуют пять крупных инфраструктурных проектов
В настоящее время в Приангарье в рамках инфраструктурных бюджетных кредитов реализуются 9 объектов, из них по трем контрактам произошло удорожание. На 512 миллионов рублей подорожало строительство котельной на биотопливе, а также возведение комплексных очистных сооружений в городе Усть-Куте. На 1,6 миллиарда рублей повысилась цена на строительство теплового луча в предместье Рабочее Иркутска. Игорь Кобзев в своем докладе подчеркнул, что реализация данных проектов позволит ввести 1,4 миллиона квадратных метров жилья, из них 144 тысячи - социального.
По итогам рассмотрения заявка Иркутской области была одобрена.
"В Иркутскую область дополнительно поступят 2,09 миллиарда рублей на проекты, реализуемые в рамках инфраструктурных бюджетных кредитов в 2024-2025 годах", - говорится в сообщении.
Ранее на реализацию проектов в рамках инфраструктурных бюджетных кредитов региону одобрены 8,6 миллиарда рублей, в 2022 году до региона будут доведены более 4 миллиардов рублей (48% от суммы), в 2023 году – 4,5 миллиарда рублей.
Игорь Кобзев
10 мая, 18:51Иркутская область
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Иркутская областьРоссияЭкономикаИгорь КобзевМарат ХуснуллинИркутская областьУсть-КутИркутск
 
 
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