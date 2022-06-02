Кишинев завел переговоры с Тирасполем в тупик, заявили в МИД Приднестровья
Глава МИД Приднестровья Игнатьев призвал признать де-юре независимость республики
© Фото предоставлено пресс-службой МИД ПМРГлава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев
© Фото предоставлено пресс-службой МИД ПМР
Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Кишинев завел переговоры с Тирасполем в тупик, и на фоне новой объективной реальности нужно сделать очевидный шаг - признать де-юре независимость Приднестровья, заявил в четверг глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев.
"Что касается судьбы Приднестровья: молдавская сторона не сделала ни шагу навстречу цивилизованному мирному урегулированию. Переговорный процесс сейчас находится в стадии деградации, ранее достигнутые договоренности не соблюдаются... То есть, сегодня мы практически находимся в состоянии разрушенного механизма диалога, причем разрушенного именно по инициативе Молдовы", - сказал Игнатьев.
"Молдова действительно не знает, что делать в отношениях с Приднестровьем. Она действительно хочет максимально интегрироваться с Румынией. И, судя по всему, у нас появляется новая объективная реальность, которая говорит о том, что необходимо признать де-юре то, что и так де-факто уже существует, а именно независимость Приднестровья", - отметил он в эфире телеканала "Россия 24".
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.