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Кишинев завел переговоры с Тирасполем в тупик, заявили в МИД Приднестровья - РИА Новости, 02.06.2022
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Кишинев завел переговоры с Тирасполем в тупик, заявили в МИД Приднестровья
Кишинев завел переговоры с Тирасполем в тупик, заявили в МИД Приднестровья - РИА Новости, 02.06.2022
Кишинев завел переговоры с Тирасполем в тупик, заявили в МИД Приднестровья
Кишинев завел переговоры с Тирасполем в тупик, и на фоне новой объективной реальности нужно сделать очевидный шаг - признать де-юре независимость Приднестровья, РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T11:20
2022-06-02T11:20
в мире
кишинев
молдавия
румыния
приднестровская молдавская республика
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Кишинев завел переговоры с Тирасполем в тупик, и на фоне новой объективной реальности нужно сделать очевидный шаг - признать де-юре независимость Приднестровья, заявил в четверг глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев."Что касается судьбы Приднестровья: молдавская сторона не сделала ни шагу навстречу цивилизованному мирному урегулированию. Переговорный процесс сейчас находится в стадии деградации, ранее достигнутые договоренности не соблюдаются... То есть, сегодня мы практически находимся в состоянии разрушенного механизма диалога, причем разрушенного именно по инициативе Молдовы", - сказал Игнатьев."Молдова действительно не знает, что делать в отношениях с Приднестровьем. Она действительно хочет максимально интегрироваться с Румынией. И, судя по всему, у нас появляется новая объективная реальность, которая говорит о том, что необходимо признать де-юре то, что и так де-факто уже существует, а именно независимость Приднестровья", - отметил он в эфире телеканала "Россия 24".Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20220530/sandu-1791898610.html
https://ria.ru/20220527/peregovory-1791183590.html
кишинев
молдавия
румыния
приднестровская молдавская республика
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в мире, кишинев, молдавия, румыния, приднестровская молдавская республика
11:20 02.06.2022
 
Кишинев завел переговоры с Тирасполем в тупик, заявили в МИД Приднестровья

Глава МИД Приднестровья Игнатьев призвал признать де-юре независимость республики

© Фото предоставлено пресс-службой МИД ПМРГлава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев
Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев
© Фото предоставлено пресс-службой МИД ПМР
Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Кишинев завел переговоры с Тирасполем в тупик, и на фоне новой объективной реальности нужно сделать очевидный шаг - признать де-юре независимость Приднестровья, заявил в четверг глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев.
"Что касается судьбы Приднестровья: молдавская сторона не сделала ни шагу навстречу цивилизованному мирному урегулированию. Переговорный процесс сейчас находится в стадии деградации, ранее достигнутые договоренности не соблюдаются... То есть, сегодня мы практически находимся в состоянии разрушенного механизма диалога, причем разрушенного именно по инициативе Молдовы", - сказал Игнатьев.
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"Молдова действительно не знает, что делать в отношениях с Приднестровьем. Она действительно хочет максимально интегрироваться с Румынией. И, судя по всему, у нас появляется новая объективная реальность, которая говорит о том, что необходимо признать де-юре то, что и так де-факто уже существует, а именно независимость Приднестровья", - отметил он в эфире телеканала "Россия 24".
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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В миреКишиневМолдавияРумынияПриднестровская Молдавская Республика
 
 
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