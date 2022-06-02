https://ria.ru/20220602/pridnestrove-1792572287.html

Кишинев завел переговоры с Тирасполем в тупик, заявили в МИД Приднестровья

Кишинев завел переговоры с Тирасполем в тупик, заявили в МИД Приднестровья - РИА Новости, 02.06.2022

Кишинев завел переговоры с Тирасполем в тупик, заявили в МИД Приднестровья

Кишинев завел переговоры с Тирасполем в тупик, и на фоне новой объективной реальности нужно сделать очевидный шаг - признать де-юре независимость Приднестровья, РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T11:20

2022-06-02T11:20

2022-06-02T11:20

в мире

кишинев

молдавия

румыния

приднестровская молдавская республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149454/38/1494543872_0:0:1581:889_1920x0_80_0_0_258fa87488f046898003a829cd8f007d.jpg

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Кишинев завел переговоры с Тирасполем в тупик, и на фоне новой объективной реальности нужно сделать очевидный шаг - признать де-юре независимость Приднестровья, заявил в четверг глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев."Что касается судьбы Приднестровья: молдавская сторона не сделала ни шагу навстречу цивилизованному мирному урегулированию. Переговорный процесс сейчас находится в стадии деградации, ранее достигнутые договоренности не соблюдаются... То есть, сегодня мы практически находимся в состоянии разрушенного механизма диалога, причем разрушенного именно по инициативе Молдовы", - сказал Игнатьев."Молдова действительно не знает, что делать в отношениях с Приднестровьем. Она действительно хочет максимально интегрироваться с Румынией. И, судя по всему, у нас появляется новая объективная реальность, которая говорит о том, что необходимо признать де-юре то, что и так де-факто уже существует, а именно независимость Приднестровья", - отметил он в эфире телеканала "Россия 24".Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20220530/sandu-1791898610.html

https://ria.ru/20220527/peregovory-1791183590.html

кишинев

молдавия

румыния

приднестровская молдавская республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, кишинев, молдавия, румыния, приднестровская молдавская республика