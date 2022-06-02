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Патриарх Кирилл рассказал об "ужасной практике" в России
Патриарх Кирилл рассказал об "ужасной практике" в России - РИА Новости, 02.06.2022
Патриарх Кирилл рассказал об "ужасной практике" в России
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал ужасной дореволюционную государственную практику православных верующих причащаться раз в году, которая... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T18:17
2022-06-02T18:17
2022-06-02T18:19
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иисус христос
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал ужасной дореволюционную государственную практику православных верующих причащаться раз в году, которая распространена и в настоящее время."Многие считают, что достаточно раз в год причаститься, повторяя ужасную, внедренную государственной властью норму в дореволюционное время, когда стало развиваться безбожие и когда православная власть хотела как-то сохранить в том числе и церковное благочестие в людях. Был даже предписан государем порядок причащаться по крайней мере раз в год, и вот это "по крайней мере" превратилось в норму причащаться раз в год. Ну а потом, когда настали трудные времена, то все те, кто причащался раз в год, вообще прекратили и причащаться, и в храм ходить, и в Бога верить", – сказал патриарх Кирилл в проповеди в праздник Вознесения Господня.До 1917 года в Российской Империи гражданам православного вероисповедания предписывались ежегодная исповедь и причастие.Вознесение Господне – один из 12 главных праздников богослужебного круга. Он посвящен евангельским событиям: после своего Воскресения Иисус Христос являлся людям, проповедовал, а потом, на сороковой день, в присутствии учеников вознесся на небо. Дата переходящая, но всегда Вознесение отмечают в четверг - через 40 дней после Воскресения Христова. В 2022 году Пасха отмечалась Русской православной церковью 24 апреля.
https://ria.ru/20200527/1572030447.html
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иисус христос, российская империя, русская православная церковь
18:17 02.06.2022 (обновлено: 18:19 02.06.2022)
Патриарх Кирилл рассказал об "ужасной практике" в России
Патриарх Кирилл высказался об "ужасной практике" в дореволюционной России
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал ужасной дореволюционную государственную практику православных верующих причащаться раз в году, которая распространена и в настоящее время.
"Многие считают, что достаточно раз в год причаститься, повторяя ужасную, внедренную государственной властью норму в дореволюционное время, когда стало развиваться безбожие и когда православная власть хотела как-то сохранить в том числе и церковное благочестие в людях. Был даже предписан государем порядок причащаться по крайней мере раз в год, и вот это "по крайней мере" превратилось в норму причащаться раз в год. Ну а потом, когда настали трудные времена, то все те, кто причащался раз в год, вообще прекратили и причащаться, и в храм ходить, и в Бога верить", – сказал патриарх Кирилл в проповеди в праздник Вознесения Господня.
До 1917 года в Российской Империи гражданам православного вероисповедания предписывались ежегодная исповедь и причастие.
Вознесение Господне – один из 12 главных праздников богослужебного круга. Он посвящен евангельским событиям: после своего Воскресения Иисус Христос являлся людям, проповедовал, а потом, на сороковой день, в присутствии учеников вознесся на небо. Дата переходящая, но всегда Вознесение отмечают в четверг - через 40 дней после Воскресения Христова. В 2022 году Пасха отмечалась Русской православной церковью 24 апреля.