Небензя: Запад совершает военное преступление поставками оружия Киеву
Небензя заявил, что Запад совершает военное преступление, наводняя Украину оружием
© AP Photo / John MinchilloПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
© AP Photo / John Minchillo
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
ООН, 2 июн – РИА Новости. Запад совершает военное преступление, наводняя Украину оружием, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Наводняя Украину оружием, якобы для укрепления ее потенциала и возможностей для отпора России, Запад совершает очередное военное преступление", - сказал Небензя.
По его словам, украинские каратели с помощью этого оружия продолжают обстрелы мирных кварталов Донбасса, как они делали это все 8 лет, убивая женщин, стариков и детей.
США также объявили о планах поставить Украине системы залпового огня, напомнил Небензя. "Это приведет лишь к дальнейшей эскалации конфликта, о желании завершить который как можно скорее лицемерно заявляет Вашингтон. Об этом стоило бы знать и МУС, если, конечно, данную структуру в принципе интересуют вопросы правосудия", - заявил постпред.
Ранее США заявили о согласовании поставок реактивных систем залпового огня HIMARS на Украину при условии, что они не будут использоваться для нанесения ударов по территории РФ. Владимир Зеленский публично подтвердил, что Киев будет выполнять это требование. При этом депутат Верховной рады Украины Егор Чернев не исключил нанесения ударов поставляемыми США ракетами по территории России.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Владимира Зеленского о неиспользовании против РФ оружия, поставленного США, сообщил, что у России нет кредита доверия к украинской стороне, так как Зеленский не выполнил ни одного своего обещания по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.