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Лауреатов нацпремии интернет-контента наградят в четверг в Москве

Лауреатов нацпремии интернет-контента наградят в четверг в Москве - РИА Новости, 02.06.2022

Лауреатов нацпремии интернет-контента наградят в четверг в Москве

На площадке Music Media Dome 2 июня состоится торжественная церемония награждения победителей Национальной премии интернет-контента. РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T16:12

2022-06-02T16:12

2022-06-02T16:12

пресс-релизы

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МОСКВА, 2 июн - Оргкомитет Национальной премии интернет-контента. На площадке Music Media Dome 2 июня состоится торжественная церемония награждения победителей Национальной премии интернет-контента.Она будет вручаться впервые за создание социально значимого интернет-контента: проектам о культуре, истории, волонтёрстве, благотворительности, образовательному и просветительский контенту, контенту о достижениях граждан России, а также проектам патриотической направленности и т.д.Награды победителям, в частности, вручат Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, официальный представитель МИД России Мария Захарова, Министр просвещения РФ Сергей Кравцов, генеральный директор Президентского Фонда культурных инициатив Роман Карманов, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, актриса Татьяна Васильева, шахматист Сергей Карякин.В числе гостей и участников церемонии также генеральный директор Общества "Знание" Максим Древаль, актеры Анна Хилькевич и Вячеслав Манучаров, первый заместитель генерального директора холдинга ВГТРК Антон Златопольский, генеральный продюсер OkkoДжаник Файзиев, блогер Дмитрий Пучков, телеведущий Вадим Галыгин, писатель Александр Цыпкин, журналист Андрей Колесников и другие.Одними из ведущих церемонии, которая будет состоять из трех актов, станут популярный актер Сергей Бурунов и телеведущая Тутта Ларсен."Не могу раскрывать все подробности, но отмечу помимо участия "звездных" ведущих, технологическую часть церемонии. В ней будет задействованы четыре сцены, почти сорок проекторов, 30 экранов в дополнение к панорамному экрану 360°, который создаст эффект полного погружения, вращающуюся трибуна. Кроме того, сценаристы включили в шоу элементы популярного формата ScreenLife и технологии дипфейк", - рассказал Директор по интегрированным коммуникациям Института развития интернета Александр Ляпин.Национальная премия интернет-контента будет вручена в 19 основных категориях, а также в 8 спецноминациях, ориентированных на актуальную общественную повестку.На соискание премии принимались проекты (видеоролики, подкасты, статьи, проекты в СМИ и блогосфере, художественные и документальные сериалы, кинофильмы), цифровой релиз которых состоялся с сентября 2020 по декабрь 2021 года. Выдвигать проекты могли лидеры индустрии: российские СМИ, производители контента, видеохостинги, медиахолдинги, блогерские агентства – всего порядка 100 организаций.Награда учреждена Институтом развития интернета (ИРИ) при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, стратегическим партнером выступил холдинг VK. Общий призовой фонд первой Национальной премии интернет-контента составляет 18 млн руб.СправкаПервая ежегодная Национальная премия интернет-контента учреждена в 2021 году Институтом развития интернета (АНО "ИРИ") при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Премия отмечает заслуги авторов и производителей социально значимого контента, которые вносят особый вклад в развитие Рунета и продвижение важных для общества тем.Онлайн трансляция Церемонии награждения Премии интернет-контента:Пресс-служба АНО "ИРИ": Николай Тертычный, +7 925 840 68 28, Email, Соцсети премии: VK; OK, Хештег премии: #ИнтернетОбъединяет.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы