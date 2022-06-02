Рейтинг@Mail.ru
В ОНК Москвы сообщили о содержании в СИЗО практически слепого человека - РИА Новости, 02.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220602/pravozaschitniki-1792670204.html
В ОНК Москвы сообщили о содержании в СИЗО практически слепого человека
В ОНК Москвы сообщили о содержании в СИЗО практически слепого человека - РИА Новости, 02.06.2022
В ОНК Москвы сообщили о содержании в СИЗО практически слепого человека
Московские правозащитники обеспокоены содержанием в следственном изоляторе №4 почти незрячего заключенного, члены ОНК призывают столичную прокуратуру и... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T16:11
2022-06-02T16:11
общество
москва
россия
онк
московский городской суд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/17/1746841729_208:371:2901:1886_1920x0_80_0_0_bf5fa473c42e1ed92841f03cb0fc2f33.jpg
МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Московские правозащитники обеспокоены содержанием в следственном изоляторе №4 почти незрячего заключенного, члены ОНК призывают столичную прокуратуру и Мосгорсуд подключиться к решению проблемы, рассказал председатель Общественной наблюдательной комиссии Москвы Георгий Волков.По его словам, почти слепой Дмитрий Тулянинов содержится в следственном изоляторе уже больше года. По информации Волкова, у мужчины показатель остроты зрения - 0,004, однако медкомиссия не выявила у него заболеваний, препятствующих его содержанию под арестом."Это связано с тем, что в постановлении правительства №3 "О медицинском освидетельствовании подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений" не учтен нюанс о состоянии зрения заключенного", — пояснил Волков "Газете ОНК".Глава ОНК Москвы заметил, что, согласно закону, осужденные в колониях освобождаются при показателе зрения менее 0,15, а для арестованных в СИЗО такая норма до сих пор не предусмотрена.По мнению Волкова, в России есть все условия, чтобы содержать инвалидов под домашним арестом или отпускать под залог, вдобавок это разгрузит переполненные московские следственные изоляторы."Мы надеемся, что московская прокуратура и Мосгорсуд все-таки обратят внимание на проблему и примут надлежащие меры", — добавил Волков.
https://ria.ru/20220424/arest-1785155090.html
https://ria.ru/20220411/onk-1782902963.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/17/1746841729_853:431:3010:2048_1920x0_80_0_0_33f65428aee494a87625591032e0c0e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, россия, онк, московский городской суд
16:11 02.06.2022
 
В ОНК Москвы сообщили о содержании в СИЗО практически слепого человека

В ОНК Москвы призвали разобраться с содержанием в СИЗО №4 практически незрячего арестанта

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСотрудник ФСИН России в следственном изоляторе
Сотрудник ФСИН России в следственном изоляторе - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Сотрудник ФСИН России в следственном изоляторе . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Московские правозащитники обеспокоены содержанием в следственном изоляторе №4 почти незрячего заключенного, члены ОНК призывают столичную прокуратуру и Мосгорсуд подключиться к решению проблемы, рассказал председатель Общественной наблюдательной комиссии Москвы Георгий Волков.
По его словам, почти слепой Дмитрий Тулянинов содержится в следственном изоляторе уже больше года. По информации Волкова, у мужчины показатель остроты зрения - 0,004, однако медкомиссия не выявила у него заболеваний, препятствующих его содержанию под арестом.
Владимир Кара-Мурза - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
24 апреля, 11:20
Кара-Мурза* не жалуется на условия содержания под стражей, сообщили в ОНК
"Это связано с тем, что в постановлении правительства №3 "О медицинском освидетельствовании подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений" не учтен нюанс о состоянии зрения заключенного", — пояснил Волков "Газете ОНК".
Глава ОНК Москвы заметил, что, согласно закону, осужденные в колониях освобождаются при показателе зрения менее 0,15, а для арестованных в СИЗО такая норма до сих пор не предусмотрена.
По мнению Волкова, в России есть все условия, чтобы содержать инвалидов под домашним арестом или отпускать под залог, вдобавок это разгрузит переполненные московские следственные изоляторы.
"Мы надеемся, что московская прокуратура и Мосгорсуд все-таки обратят внимание на проблему и примут надлежащие меры", — добавил Волков.
Борис Шпигель - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
11 апреля, 13:47
ОНК пожаловалась прокурору Москвы на ситуацию с Борисом Шпигелем
 
ОбществоМоскваРоссияОНКМосковский городской суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала