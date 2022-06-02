https://ria.ru/20220602/pravozaschitniki-1792670204.html

В ОНК Москвы сообщили о содержании в СИЗО практически слепого человека

В ОНК Москвы сообщили о содержании в СИЗО практически слепого человека - РИА Новости, 02.06.2022

В ОНК Москвы сообщили о содержании в СИЗО практически слепого человека

Московские правозащитники обеспокоены содержанием в следственном изоляторе №4 почти незрячего заключенного, члены ОНК призывают столичную прокуратуру и... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T16:11

2022-06-02T16:11

2022-06-02T16:11

общество

москва

россия

онк

московский городской суд

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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Московские правозащитники обеспокоены содержанием в следственном изоляторе №4 почти незрячего заключенного, члены ОНК призывают столичную прокуратуру и Мосгорсуд подключиться к решению проблемы, рассказал председатель Общественной наблюдательной комиссии Москвы Георгий Волков.По его словам, почти слепой Дмитрий Тулянинов содержится в следственном изоляторе уже больше года. По информации Волкова, у мужчины показатель остроты зрения - 0,004, однако медкомиссия не выявила у него заболеваний, препятствующих его содержанию под арестом."Это связано с тем, что в постановлении правительства №3 "О медицинском освидетельствовании подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений" не учтен нюанс о состоянии зрения заключенного", — пояснил Волков "Газете ОНК".Глава ОНК Москвы заметил, что, согласно закону, осужденные в колониях освобождаются при показателе зрения менее 0,15, а для арестованных в СИЗО такая норма до сих пор не предусмотрена.По мнению Волкова, в России есть все условия, чтобы содержать инвалидов под домашним арестом или отпускать под залог, вдобавок это разгрузит переполненные московские следственные изоляторы."Мы надеемся, что московская прокуратура и Мосгорсуд все-таки обратят внимание на проблему и примут надлежащие меры", — добавил Волков.

https://ria.ru/20220424/arest-1785155090.html

https://ria.ru/20220411/onk-1782902963.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, россия, онк, московский городской суд