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Число пострадавших в ДТП с автобусом в Химках возросло до 18 человек
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Химках возросло до 18 человек - РИА Новости, 02.06.2022
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Химках возросло до 18 человек
Количество пострадавших в ДТП с автобусом в подмосковных Химках увеличилось до 18, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T23:45
2022-06-02T23:45
2022-06-02T23:45
происшествия
химки
ленинградское шоссе
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Количество пострадавших в ДТП с автобусом в подмосковных Химках увеличилось до 18, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Количество пострадавших увеличилось до 18", - сказал собеседник агентства.В 19:00 в Химках, на Ленинградском шоссе, в районе дома 16, произошло ДТП с участием автобуса маршрута №851. По предварительным данным, водитель резко почувствовал себя плохо и потерял создание, из-за чего врезался в автобусную остановку. По информации следствия, в результате ДТП пострадали 16 человек, из них 13 были доставлены в больницу. Следователи начали проверку.
химки
ленинградское шоссе
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, химки, ленинградское шоссе
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Химках возросло до 18 человек
Количество пострадавших в ДТП с автобусом в подмосковных Химках увеличилось до 18 человек