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Число пострадавших в ДТП с автобусом в Химках возросло до 18 человек - РИА Новости, 02.06.2022
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Число пострадавших в ДТП с автобусом в Химках возросло до 18 человек
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Химках возросло до 18 человек - РИА Новости, 02.06.2022
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Химках возросло до 18 человек
Количество пострадавших в ДТП с автобусом в подмосковных Химках увеличилось до 18, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T23:45
2022-06-02T23:45
происшествия
химки
ленинградское шоссе
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Количество пострадавших в ДТП с автобусом в подмосковных Химках увеличилось до 18, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Количество пострадавших увеличилось до 18", - сказал собеседник агентства.В 19:00 в Химках, на Ленинградском шоссе, в районе дома 16, произошло ДТП с участием автобуса маршрута №851. По предварительным данным, водитель резко почувствовал себя плохо и потерял создание, из-за чего врезался в автобусную остановку. По информации следствия, в результате ДТП пострадали 16 человек, из них 13 были доставлены в больницу. Следователи начали проверку.
химки
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происшествия, химки, ленинградское шоссе
23:45 02.06.2022
 
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Химках возросло до 18 человек

Количество пострадавших в ДТП с автобусом в подмосковных Химках увеличилось до 18 человек

© Фото : прокуратура МосквыНа месте ДТП с участием автобуса на Ленинградском шоссе в Москве. Кадр из видео очевидца
На месте ДТП с участием автобуса на Ленинградском шоссе в Москве. Кадр из видео очевидца - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© Фото : прокуратура Москвы
На месте ДТП с участием автобуса на Ленинградском шоссе в Москве. Кадр из видео очевидца
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Количество пострадавших в ДТП с автобусом в подмосковных Химках увеличилось до 18, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"Количество пострадавших увеличилось до 18", - сказал собеседник агентства.
В 19:00 в Химках, на Ленинградском шоссе, в районе дома 16, произошло ДТП с участием автобуса маршрута №851. По предварительным данным, водитель резко почувствовал себя плохо и потерял создание, из-за чего врезался в автобусную остановку. По информации следствия, в результате ДТП пострадали 16 человек, из них 13 были доставлены в больницу. Следователи начали проверку.
 
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