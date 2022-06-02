20:26 02.06.2022 (обновлено: 20:47 02.06.2022)
В ГАИ рассказали о травмах пострадавших в ДТП с автобусом на севере Москвы
ГАИ: в ДТП с автобусом на севере Москвы пострадали десять человек, травмы у них не тяжелые
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Автобус въехал в остановку на севере Москвы, предварительно, 10 пассажиров пострадали, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.
"На севере столицы водитель пассажирского автобуса совершил наезд на остановку общественного транспорта.... В результате падения, по предварительным данным, пострадали 10 пассажиров автобуса, они госпитализированы в медучреждения, предварительно травмы у всех не тяжёлые", - говорится в сообщении.
В ведомстве дополнили, что ДТП произошло на Ленинградском шоссе у дома 16. Предварительно, водителю автобуса 1966 года рождения стало плохо и он потерял сознание.
Отмечается, что в момент ДТП на остановке были люди, но никто из них не пострадал. В автобусе же было 20 человек.
В обстоятельствах ДТП разбираются полицейские, по факту аварии проводится проверка.
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