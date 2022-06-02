https://ria.ru/20220602/postradavshie-1792742681.html

В ГАИ рассказали о травмах пострадавших в ДТП с автобусом на севере Москвы

В ГАИ рассказали о травмах пострадавших в ДТП с автобусом на севере Москвы - РИА Новости, 02.06.2022

В ГАИ рассказали о травмах пострадавших в ДТП с автобусом на севере Москвы

Автобус въехал в остановку на севере Москвы, предварительно, 10 пассажиров пострадали, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции. РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T20:26

2022-06-02T20:26

2022-06-02T20:47

происшествия

авто

ленинградское шоссе

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126025_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_fbab71a0cd32a2df801b066c09764402.jpg

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Автобус въехал в остановку на севере Москвы, предварительно, 10 пассажиров пострадали, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции."На севере столицы водитель пассажирского автобуса совершил наезд на остановку общественного транспорта.... В результате падения, по предварительным данным, пострадали 10 пассажиров автобуса, они госпитализированы в медучреждения, предварительно травмы у всех не тяжёлые", - говорится в сообщении.В ведомстве дополнили, что ДТП произошло на Ленинградском шоссе у дома 16. Предварительно, водителю автобуса 1966 года рождения стало плохо и он потерял сознание.Отмечается, что в момент ДТП на остановке были люди, но никто из них не пострадал. В автобусе же было 20 человек.В обстоятельствах ДТП разбираются полицейские, по факту аварии проводится проверка.

https://ria.ru/20220404/avarii-1781668233.html

ленинградское шоссе

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, ленинградское шоссе, москва