https://ria.ru/20220602/postradavshie-1792501852.html

В Оклахоме назвали число погибших при стрельбе в медицинском центре

В Оклахоме назвали число погибших при стрельбе в медицинском центре - РИА Новости, 02.06.2022

В Оклахоме назвали число погибших при стрельбе в медицинском центре

По меньшей мере четыре человека, включая предполагаемого преступника, погибли при стрельбе в медицинском центре американского города Талса, штат Оклахома,... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T02:20

2022-06-02T02:20

2022-06-02T02:43

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ВАШИНГТОН, 2 июн – РИА Новости. По меньшей мере четыре человека, включая предполагаемого преступника, погибли при стрельбе в медицинском центре американского города Талса, штат Оклахома, сообщила местная полиция.Член городского совета Джейми Фаулер сообщил в эфире местного телеканала, что подозреваемый застрелился.В мае в городе Буффало, штат Нью-Йорк, вооруженный мужчина убил десять человек в супермаркете, жертвами стрельбы в техасском городке Ювальде в том же месяце стали 19 школьников и двое учителей.Талса в среду отмечает 101-ю годовщину погромов, в которых погибли 300 афроамериканцев, около 10 тысяч остались без жилья и имущества, уничтоженных поджигателями-расистами.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша