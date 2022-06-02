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В Оклахоме назвали число погибших при стрельбе в медицинском центре
В Оклахоме назвали число погибших при стрельбе в медицинском центре - РИА Новости, 02.06.2022
В Оклахоме назвали число погибших при стрельбе в медицинском центре
По меньшей мере четыре человека, включая предполагаемого преступника, погибли при стрельбе в медицинском центре американского города Талса, штат Оклахома,... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T02:20
2022-06-02T02:20
2022-06-02T02:43
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ВАШИНГТОН, 2 июн – РИА Новости. По меньшей мере четыре человека, включая предполагаемого преступника, погибли при стрельбе в медицинском центре американского города Талса, штат Оклахома, сообщила местная полиция.Член городского совета Джейми Фаулер сообщил в эфире местного телеканала, что подозреваемый застрелился.В мае в городе Буффало, штат Нью-Йорк, вооруженный мужчина убил десять человек в супермаркете, жертвами стрельбы в техасском городке Ювальде в том же месяце стали 19 школьников и двое учителей.Талса в среду отмечает 101-ю годовщину погромов, в которых погибли 300 афроамериканцев, около 10 тысяч остались без жилья и имущества, уничтоженных поджигателями-расистами.
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РИА Новости
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в мире, сша
02:20 02.06.2022 (обновлено: 02:43 02.06.2022)
В Оклахоме назвали число погибших при стрельбе в медицинском центре
При стрельбе в медицинском центре в американском городе Талса погибли четыре человека
ВАШИНГТОН, 2 июн – РИА Новости. По меньшей мере четыре человека, включая предполагаемого преступника, погибли при стрельбе в медицинском центре американского города Талса, штат Оклахома, сообщила местная полиция.
"Мы можем подтвердить, что четыре человека, включая стрелка, скончались в результате стрельбы на территории клиники святого Франциска. Сотрудники полиции продолжают проверку помещений", - написали в Twitter правоохранительные органы.
Член городского совета Джейми Фаулер сообщил в эфире местного телеканала, что подозреваемый застрелился.
В мае в городе Буффало, штат Нью-Йорк, вооруженный мужчина убил десять человек в супермаркете, жертвами стрельбы в техасском городке Ювальде в том же месяце стали 19 школьников и двое учителей.
Талса в среду отмечает 101-ю годовщину погромов, в которых погибли 300 афроамериканцев, около 10 тысяч остались без жилья и имущества, уничтоженных поджигателями-расистами.