https://ria.ru/20220602/posobiya-1792538084.html

Около ста тысяч челябинских семей будут получать увеличенные пособия

Около ста тысяч челябинских семей будут получать увеличенные пособия - РИА Новости, 02.06.2022

Около ста тысяч челябинских семей будут получать увеличенные пособия

Размер пособий и выплат семьям с детьми увеличен на 10% в Челябинской области, с июня 2022 года около 100 тысяч семей региона будут получать повышенные выплаты, РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T10:05

2022-06-02T10:05

2022-06-02T10:05

челябинская область

общество

алексей текслер

владимир путин

россия

челябинская область

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ЧЕЛЯБИНСК, 2 июн – РИА Новости. Размер пособий и выплат семьям с детьми увеличен на 10% в Челябинской области, с июня 2022 года около 100 тысяч семей региона будут получать повышенные выплаты, сообщила пресс-служба правительства региона.В соответствии с решением Президента России Владимира Путина с 1 июня 2022 года величина прожиточного минимума в России увеличивается на 10%. Челябинский губернатор Алексей Текслер подписал соответствующее постановление об увеличении прожиточного минимума. Глава региона отмечал, что в социальной сфере приоритет - это поддержка тех, кто особенно уязвим, прежде всего, семей с детьми. "По решению Президента тем из них, где воспитываются дети в возрасте от 8 до 17 лет, с мая уже начата выплата нового ежемесячного пособия. В этом году в регионе его размер составит от 6800 до 13700 рублей в месяц в зависимости от ситуации в конкретной семье…. Также на 10% будет увеличен минимальный размер оплаты труда и величина прожиточного минимума, которая учитывается при расчете многих пособий и выплат", - пояснял Текслер."Губернатором Алексеем Текслером подписано постановление об увеличении прожиточного минимума, в соответствии с которым в Челябинской области изменены размеры ряда пособий и выплат семьям с детьми. В целом это коснется порядка 100 тысяч южноуральских семей. Перерасчет размеров пособий и выплат будет произведен автоматически, обращаться никуда не нужно", - цитирует пресс-служба министерства социальных отношений региона слова министра Ирины Буториной.С 1 июня 2022 года прожиточный минимум в расчете на душу населения установлен в размере 13 076 рублей; для трудоспособного населения – 14 253 рубля; для пенсионеров – 11 245 рублей; для детей – 13 688 рублей, уточняется в сообщении.Так, по данным министерства социальных отношений региона, изменены размеры ежемесячной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет, ️ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и второго ребенка, ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребенка и (или) последующих детей, пособия на ребенка-инвалида одинокому трудоустроенному родителю, денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание опекунам или приемным родителям.Заместитель председателя комиссии Общественной палаты Челябинской области по развитию институтов гражданского общества и защите прав граждан Оксана Кирюшина отметила, что за последние 3 года, и в частности за 2021, была проделана огромная работа всех структур, в том числе некоммерческих, в поддержку семей с детьми. "По обратной связи от семей - наш регион в последние годы процветает, здесь хочется жить, растить детей. Вектор развития региона Южный Урал, как регион семейный, задан в 2022 году. Откроется семейный многофункциональный центр для обращений семей по принципу одного окна, дорабатываются многие инициативы. И эти же инициативы могут выдвигать и реализовывать сами семьи и делать своими руками наш регион еще лучше", - цитирует пресс-служба Общественной палаты региона слова Кирюшиной.

https://ria.ru/20220601/biznes-1792284372.html

https://ria.ru/20220601/gazifikatsiya-1792251782.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, алексей текслер, владимир путин, россия, челябинская область