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СМИ: Эрдоган сменил послов в Швеции и Финляндии

СМИ: Эрдоган сменил послов в Швеции и Финляндии - РИА Новости, 02.06.2022

СМИ: Эрдоган сменил послов в Швеции и Финляндии

Президент Турции Тайип Эрдоган сменил послов в Швеции и Финляндии, подавших заявку на членство в НАТО, сообщил официальный вестник турецкого правительства Resmi РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T07:24

2022-06-02T07:24

2022-06-02T08:11

в мире

турция

швеция

финляндия

владимир путин

нато

рабочая партия курдистана

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АНКАРА, 2 июн – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган сменил послов в Швеции и Финляндии, подавших заявку на членство в НАТО, сообщил официальный вестник турецкого правительства Resmi Gazete.Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.За подписью Эрдогана назначены новые послы в 25 странах. Были заменены послы Швеции и Финляндии, подавшие заявку на членство в НАТО и имеющие разногласия с Анкарой.Так, послом в Финляндии назначен Дениз Чакар, занимавший пост генерального менеджера по международному продвижению и культуре, в посольстве Швеции назначен Джан Тезель, занимавший пост гендиректора по двусторонним политическим вопросам в МИД Турции.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Между тем президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Финляндии был бы ошибочным, поскольку никаких угроз ее безопасности не существует.

https://ria.ru/20220531/finlyandiya-1791953625.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220601/nato-1792435143.html

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швеция

финляндия

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Максим Горбачев

в мире, турция, швеция, финляндия, владимир путин, нато, рабочая партия курдистана