07:24 02.06.2022 (обновлено: 08:11 02.06.2022)
СМИ: Эрдоган сменил послов в Швеции и Финляндии
СМИ: президент Турции Эрдоган сменил послов в Швеции и Финляндии
© AP Photo / Burhan OzbiliciПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 2 июн – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган сменил послов в Швеции и Финляндии, подавших заявку на членство в НАТО, сообщил официальный вестник турецкого правительства Resmi Gazete.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.
За подписью Эрдогана назначены новые послы в 25 странах. Были заменены послы Швеции и Финляндии, подавшие заявку на членство в НАТО и имеющие разногласия с Анкарой.
Так, послом в Финляндии назначен Дениз Чакар, занимавший пост генерального менеджера по международному продвижению и культуре, в посольстве Швеции назначен Джан Тезель, занимавший пост гендиректора по двусторонним политическим вопросам в МИД Турции.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Между тем президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Финляндии был бы ошибочным, поскольку никаких угроз ее безопасности не существует.