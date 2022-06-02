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СМИ: Эрдоган сменил послов в Швеции и Финляндии - РИА Новости, 02.06.2022
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СМИ: Эрдоган сменил послов в Швеции и Финляндии
СМИ: Эрдоган сменил послов в Швеции и Финляндии - РИА Новости, 02.06.2022
СМИ: Эрдоган сменил послов в Швеции и Финляндии
Президент Турции Тайип Эрдоган сменил послов в Швеции и Финляндии, подавших заявку на членство в НАТО, сообщил официальный вестник турецкого правительства Resmi РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T07:24
2022-06-02T08:11
в мире
турция
швеция
финляндия
владимир путин
нато
рабочая партия курдистана
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АНКАРА, 2 июн – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган сменил послов в Швеции и Финляндии, подавших заявку на членство в НАТО, сообщил официальный вестник турецкого правительства Resmi Gazete.Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.За подписью Эрдогана назначены новые послы в 25 странах. Были заменены послы Швеции и Финляндии, подавшие заявку на членство в НАТО и имеющие разногласия с Анкарой.Так, послом в Финляндии назначен Дениз Чакар, занимавший пост генерального менеджера по международному продвижению и культуре, в посольстве Швеции назначен Джан Тезель, занимавший пост гендиректора по двусторонним политическим вопросам в МИД Турции.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Между тем президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Финляндии был бы ошибочным, поскольку никаких угроз ее безопасности не существует.
https://ria.ru/20220531/finlyandiya-1791953625.html
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в мире, турция, швеция, финляндия, владимир путин, нато, рабочая партия курдистана
07:24 02.06.2022 (обновлено: 08:11 02.06.2022)
 
СМИ: Эрдоган сменил послов в Швеции и Финляндии

СМИ: президент Турции Эрдоган сменил послов в Швеции и Финляндии

© AP Photo / Burhan OzbiliciПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 2 июн – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган сменил послов в Швеции и Финляндии, подавших заявку на членство в НАТО, сообщил официальный вестник турецкого правительства Resmi Gazete.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.
Собор Святой Софии в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
31 мая, 11:08
В Анкаре призвали Финляндию серьезно отнестись к безопасности Турции
За подписью Эрдогана назначены новые послы в 25 странах. Были заменены послы Швеции и Финляндии, подавшие заявку на членство в НАТО и имеющие разногласия с Анкарой.
Так, послом в Финляндии назначен Дениз Чакар, занимавший пост генерального менеджера по международному продвижению и культуре, в посольстве Швеции назначен Джан Тезель, занимавший пост гендиректора по двусторонним политическим вопросам в МИД Турции.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Между тем президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Финляндии был бы ошибочным, поскольку никаких угроз ее безопасности не существует.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
Вчера, 18:01В мире
Генсек НАТО анонсировал саммит при участии Турции, Финляндии и Швеции
 
В миреТурцияШвецияФинляндияВладимир ПутинНАТОРабочая партия Курдистана
 
 
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