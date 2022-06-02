https://ria.ru/20220602/pomosch-1792588875.html

Воробьев передал автомобиль многодетной семье из Луховиц

Воробьев передал автомобиль многодетной семье из Луховиц - РИА Новости, 02.06.2022

Воробьев передал автомобиль многодетной семье из Луховиц

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в День защиты детей передал многодетной семье из Луховиц 8-местный автомобиль, сообщает пресс-служба облправительства. РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T12:21

2022-06-02T12:21

2022-06-02T12:21

новости подмосковья

москва

андрей воробьев

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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в День защиты детей передал многодетной семье из Луховиц 8-местный автомобиль, сообщает пресс-служба облправительства.Супруги Игорь и Елена воспитывают 5 приемных детей, в том числе 13-летнего Валентина, который не так давно приехал из Донбасса.В конце апреля губернатор уже навещал их. В беседе родители поделились, что им очень не хватает автомобиля для совместных семейных поездок.

https://ria.ru/20220601/morozhenoe-1792444589.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, андрей воробьев