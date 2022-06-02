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Воробьев передал автомобиль многодетной семье из Луховиц
Воробьев передал автомобиль многодетной семье из Луховиц - РИА Новости, 02.06.2022
Воробьев передал автомобиль многодетной семье из Луховиц
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в День защиты детей передал многодетной семье из Луховиц 8-местный автомобиль, сообщает пресс-служба облправительства. РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T12:21
2022-06-02T12:21
2022-06-02T12:21
новости подмосковья
москва
андрей воробьев
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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в День защиты детей передал многодетной семье из Луховиц 8-местный автомобиль, сообщает пресс-служба облправительства.Супруги Игорь и Елена воспитывают 5 приемных детей, в том числе 13-летнего Валентина, который не так давно приехал из Донбасса.В конце апреля губернатор уже навещал их. В беседе родители поделились, что им очень не хватает автомобиля для совместных семейных поездок.
https://ria.ru/20220601/morozhenoe-1792444589.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, андрей воробьев