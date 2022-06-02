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Воробьев передал автомобиль многодетной семье из Луховиц - РИА Новости, 02.06.2022
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Воробьев передал автомобиль многодетной семье из Луховиц
Воробьев передал автомобиль многодетной семье из Луховиц - РИА Новости, 02.06.2022
Воробьев передал автомобиль многодетной семье из Луховиц
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в День защиты детей передал многодетной семье из Луховиц 8-местный автомобиль, сообщает пресс-служба облправительства. РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T12:21
2022-06-02T12:21
новости подмосковья
москва
андрей воробьев
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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в День защиты детей передал многодетной семье из Луховиц 8-местный автомобиль, сообщает пресс-служба облправительства.Супруги Игорь и Елена воспитывают 5 приемных детей, в том числе 13-летнего Валентина, который не так давно приехал из Донбасса.В конце апреля губернатор уже навещал их. В беседе родители поделились, что им очень не хватает автомобиля для совместных семейных поездок.
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москва, андрей воробьев
12:21 02.06.2022
 

Воробьев передал автомобиль многодетной семье из Луховиц

© Фото : Пресс-служба правительства Московской области Воробьев передал автомобиль многодетной семье из Луховиц
Воробьев передал автомобиль многодетной семье из Луховиц - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© Фото : Пресс-служба правительства Московской области
Воробьев передал автомобиль многодетной семье из Луховиц
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в День защиты детей передал многодетной семье из Луховиц 8-местный автомобиль, сообщает пресс-служба облправительства.
Супруги Игорь и Елена воспитывают 5 приемных детей, в том числе 13-летнего Валентина, который не так давно приехал из Донбасса.
Подмосковье доставило на Донбасс 19 тыс порций мороженого - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
1 июня, 18:23Новости Подмосковья
Подмосковье доставило на Донбасс 19 тысяч порций мороженого
В конце апреля губернатор уже навещал их. В беседе родители поделились, что им очень не хватает автомобиля для совместных семейных поездок.
 
Новости ПодмосковьяМоскваАндрей Воробьев
 
 
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