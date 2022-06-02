Рейтинг@Mail.ru
Москвичей предупредили о грозе, граде и сильном ветре - РИА Новости, 02.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220602/pogoda-1792618567.html
Москвичей предупредили о грозе, граде и сильном ветре
Москвичей предупредили о грозе, граде и сильном ветре - РИА Новости, 02.06.2022
Москвичей предупредили о грозе, граде и сильном ветре
Спасатели предупредили о дожде, грозе, граде и ветре с порывами до 15 метров в секунду вечером в четверг, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России. РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T13:40
2022-06-02T13:40
общество
москва
гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778281512_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_0ddc6a9f142cd58949f10aeb8e2b58e3.jpg
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Спасатели предупредили о дожде, грозе, граде и ветре с порывами до 15 метров в секунду вечером в четверг, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России."По прогнозам синоптиков Росгидромета в период с 18 часов до 23 часов 2 июня местами по Москве ожидается дождь, гроза, местами град, усиление ветра порывами до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении.Водителям рекомендуется значительно снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств; избегать внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений, а также парковать автомобиль вдали от деревьев. Кроме того, пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.
https://ria.ru/20220601/pogoda-1792231110.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778281512_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_f15158920f9fb8242abc7f2ac1dbfbdf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, гидрометцентр
13:40 02.06.2022
 
Москвичей предупредили о грозе, граде и сильном ветре

МЧС предупредило москвичей о грозе, граде и порывистом ветре в четверг

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Дождь в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Спасатели предупредили о дожде, грозе, граде и ветре с порывами до 15 метров в секунду вечером в четверг, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России.
"По прогнозам синоптиков Росгидромета в период с 18 часов до 23 часов 2 июня местами по Москве ожидается дождь, гроза, местами град, усиление ветра порывами до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении.
Отдыхающие в парке - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
1 июня, 03:46
В Росгидрометцентре рассказали, какой будет погода в июне
Водителям рекомендуется значительно снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств; избегать внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений, а также парковать автомобиль вдали от деревьев. Кроме того, пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.
 
ОбществоМоскваГидрометцентр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала