https://ria.ru/20220602/pogoda-1792618567.html
Москвичей предупредили о грозе, граде и сильном ветре
Москвичей предупредили о грозе, граде и сильном ветре - РИА Новости, 02.06.2022
Москвичей предупредили о грозе, граде и сильном ветре
Спасатели предупредили о дожде, грозе, граде и ветре с порывами до 15 метров в секунду вечером в четверг, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России. РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T13:40
2022-06-02T13:40
2022-06-02T13:40
общество
москва
гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778281512_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_0ddc6a9f142cd58949f10aeb8e2b58e3.jpg
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Спасатели предупредили о дожде, грозе, граде и ветре с порывами до 15 метров в секунду вечером в четверг, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России."По прогнозам синоптиков Росгидромета в период с 18 часов до 23 часов 2 июня местами по Москве ожидается дождь, гроза, местами град, усиление ветра порывами до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении.Водителям рекомендуется значительно снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств; избегать внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений, а также парковать автомобиль вдали от деревьев. Кроме того, пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.
https://ria.ru/20220601/pogoda-1792231110.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778281512_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_f15158920f9fb8242abc7f2ac1dbfbdf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, гидрометцентр
Москвичей предупредили о грозе, граде и сильном ветре
МЧС предупредило москвичей о грозе, граде и порывистом ветре в четверг