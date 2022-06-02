https://ria.ru/20220602/pogoda-1792618567.html

Москвичей предупредили о грозе, граде и сильном ветре

Москвичей предупредили о грозе, граде и сильном ветре - РИА Новости, 02.06.2022

Москвичей предупредили о грозе, граде и сильном ветре

Спасатели предупредили о дожде, грозе, граде и ветре с порывами до 15 метров в секунду вечером в четверг, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России. РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T13:40

2022-06-02T13:40

2022-06-02T13:40

общество

москва

гидрометцентр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778281512_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_0ddc6a9f142cd58949f10aeb8e2b58e3.jpg

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Спасатели предупредили о дожде, грозе, граде и ветре с порывами до 15 метров в секунду вечером в четверг, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России."По прогнозам синоптиков Росгидромета в период с 18 часов до 23 часов 2 июня местами по Москве ожидается дождь, гроза, местами град, усиление ветра порывами до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении.Водителям рекомендуется значительно снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств; избегать внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений, а также парковать автомобиль вдали от деревьев. Кроме того, пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

https://ria.ru/20220601/pogoda-1792231110.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, гидрометцентр