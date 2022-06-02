https://ria.ru/20220602/podmoskove-1792674785.html
Скорая помощь Подмосковья получила более 100 аппаратов ЭКГ
Скорая помощь Подмосковья получила более 100 аппаратов ЭКГ - РИА Новости, 02.06.2022
Скорая помощь Подмосковья получила более 100 аппаратов ЭКГ
Бригады скорой помощи в Московской области получили ещё 134 портативных аппарата ЭКГ, которые дадут возможность портативно передавать электрокардиограмму,... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T16:29
2022-06-02T16:29
2022-06-02T16:29
новости подмосковья
светлана стригункова
медицина
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Бригады скорой помощи в Московской области получили ещё 134 портативных аппарата ЭКГ, которые дадут возможность портативно передавать электрокардиограмму, рассказали в региональном минздраве."Московская областная станция скорой медицинской помощи получила еще 134 портативных аппарата ЭКГ. Приборы обладают функцией дистанционной передачи данных, благодаря которой бригада непосредственно во время выезда к пациенту может оперативно передать электрокардиограмму на кардиопульт и получить результат от профильного специалиста", - сказано в сообщении.Всего скорая помощь получила 858 таких аппаратов, 491 из которых - в этом году, добавили в министерстве со ссылкой на слова первого зампреда регионального правительства Светлану Стригункову.
https://ria.ru/20220602/shkola-1792664734.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана стригункова , медицина, московская область (подмосковье)