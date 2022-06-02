https://ria.ru/20220602/podmoskove-1792674785.html

Скорая помощь Подмосковья получила более 100 аппаратов ЭКГ

Скорая помощь Подмосковья получила более 100 аппаратов ЭКГ - РИА Новости, 02.06.2022

Скорая помощь Подмосковья получила более 100 аппаратов ЭКГ

Бригады скорой помощи в Московской области получили ещё 134 портативных аппарата ЭКГ, которые дадут возможность портативно передавать электрокардиограмму,... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T16:29

2022-06-02T16:29

2022-06-02T16:29

новости подмосковья

светлана стригункова

медицина

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Бригады скорой помощи в Московской области получили ещё 134 портативных аппарата ЭКГ, которые дадут возможность портативно передавать электрокардиограмму, рассказали в региональном минздраве."Московская областная станция скорой медицинской помощи получила еще 134 портативных аппарата ЭКГ. Приборы обладают функцией дистанционной передачи данных, благодаря которой бригада непосредственно во время выезда к пациенту может оперативно передать электрокардиограмму на кардиопульт и получить результат от профильного специалиста", - сказано в сообщении.Всего скорая помощь получила 858 таких аппаратов, 491 из которых - в этом году, добавили в министерстве со ссылкой на слова первого зампреда регионального правительства Светлану Стригункову.

https://ria.ru/20220602/shkola-1792664734.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

светлана стригункова , медицина, московская область (подмосковье)