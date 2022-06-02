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Скорая помощь Подмосковья получила более 100 аппаратов ЭКГ - РИА Новости, 02.06.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220602/podmoskove-1792674785.html
Скорая помощь Подмосковья получила более 100 аппаратов ЭКГ
Скорая помощь Подмосковья получила более 100 аппаратов ЭКГ - РИА Новости, 02.06.2022
Скорая помощь Подмосковья получила более 100 аппаратов ЭКГ
Бригады скорой помощи в Московской области получили ещё 134 портативных аппарата ЭКГ, которые дадут возможность портативно передавать электрокардиограмму,... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T16:29
2022-06-02T16:29
новости подмосковья
светлана стригункова
медицина
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Бригады скорой помощи в Московской области получили ещё 134 портативных аппарата ЭКГ, которые дадут возможность портативно передавать электрокардиограмму, рассказали в региональном минздраве."Московская областная станция скорой медицинской помощи получила еще 134 портативных аппарата ЭКГ. Приборы обладают функцией дистанционной передачи данных, благодаря которой бригада непосредственно во время выезда к пациенту может оперативно передать электрокардиограмму на кардиопульт и получить результат от профильного специалиста", - сказано в сообщении.Всего скорая помощь получила 858 таких аппаратов, 491 из которых - в этом году, добавили в министерстве со ссылкой на слова первого зампреда регионального правительства Светлану Стригункову.
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светлана стригункова , медицина, московская область (подмосковье)
16:29 02.06.2022
 

Скорая помощь Подмосковья получила более 100 аппаратов ЭКГ

© Фото : Министерство здравоохранения Московской областиВрач скорой медицинской помощи с портативным аппаратом ЭКГ
Врач скорой медицинской помощи с портативным аппаратом ЭКГ - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© Фото : Министерство здравоохранения Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Бригады скорой помощи в Московской области получили ещё 134 портативных аппарата ЭКГ, которые дадут возможность портативно передавать электрокардиограмму, рассказали в региональном минздраве.
"Московская областная станция скорой медицинской помощи получила еще 134 портативных аппарата ЭКГ. Приборы обладают функцией дистанционной передачи данных, благодаря которой бригада непосредственно во время выезда к пациенту может оперативно передать электрокардиограмму на кардиопульт и получить результат от профильного специалиста", - сказано в сообщении.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства школы и детсада в Королеве
Вчера, 15:55Новости Подмосковья
Воробьев проверил ход строительства школы и детсада в Королеве
Всего скорая помощь получила 858 таких аппаратов, 491 из которых - в этом году, добавили в министерстве со ссылкой на слова первого зампреда регионального правительства Светлану Стригункову.
 
Новости ПодмосковьяСветлана СтригунковаМедицинаМосковская область (Подмосковье)
 
 
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