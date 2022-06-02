https://ria.ru/20220602/podmoskove-1792597314.html

Мособлдума приняла закон о выплатах семьям гражданских, погибших в Донбассе

Мособлдума приняла закон о выплатах семьям гражданских, погибших в Донбассе - РИА Новости, 02.06.2022

Мособлдума приняла закон о выплатах семьям гражданских, погибших в Донбассе

Власти Московской области выплатят по 3 миллиона рублей семьям погибших гражданских лиц, которых направили на восстановление ДНР и ЛНР, новую меру поддержки... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T12:42

2022-06-02T12:42

2022-06-02T12:55

игорь брынцалов

московская областная дума

общество

донецкая народная республика

луганская народная республика

московская область (подмосковье)

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КРАСНОГОРСК (Московская область), 2 июн - РИА Новости. Власти Московской области выплатят по 3 миллиона рублей семьям погибших гражданских лиц, которых направили на восстановление ДНР и ЛНР, новую меру поддержки одобрила Мособлдума.Дополнительную меру поддержки приняли на заседании регионального парламента. "Решение принято. Закон принят в целом", - сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.Отмечалось, что речь идёт о тех, кто замещал государственные, муниципальные должности, являлся гражданским, муниципальным служащим, занимал должности, не отнесённые к должностям государственной или муниципальной службы в органах публичной власти, являлся работником организаций и учреждений, подведомственных органам публичной власти."Мы понимаем, что сейчас там проходит ряд мероприятий, в том числе оказывается большая помощь семьям, гуманитарные большие проекты. Там действительно находятся наши сотрудники, сотрудники муниципальных и государственных органов и учреждений. Поэтому, конечно, есть риск жизни и здоровью, поэтому предусмотрели такие вот дополнительные меры поддержки в размере 3 миллионов рублей… Здесь это как дополнительные гарантии для семей, потому что у многих, конечно же, здесь семьи, дети. Уезжают, так скажем, кормильцы семей. Поэтому здесь очень важно поддержать семью", - заявила РИА Новости министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.Одобренные региональные выплаты дополнят ранее принятые федеральные меры поддержки.В апреле президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах в 5 и 3 миллиона рублей лицам, командированным в ДНР и ЛНР для обеспечения жизнедеятельности населения и восстановления инфраструктуры, или их семьям в случае гибели или ранения.Правила определяют порядок назначения и осуществления единовременных выплат в случае смерти волонтеров в ДНР, ЛНР и на Украине, либо их смерти до истечения года со дня прекращения волонтерской деятельности из-за увечий, заболеваний. Также выплаты полагаются в случае смерти командированных в ДНР и ЛНР лиц, занимающих государственные и муниципальные должности, и работников других организаций по обеспечению жизнедеятельности населения и восстановлению объектов инфраструктуры, или их смерти до истечения года со дня возвращения на территорию РФ.Уточняется, что в случае увечья выплаты будут осуществляться волонтеру, служащему или работнику, а в случае смерти - членам его семьи в равных долях.

https://ria.ru/20220430/putin-1786350624.html

https://ria.ru/20220531/vuzy-1792024686.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

московская область (подмосковье)

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Дарья Буймова

игорь брынцалов, московская областная дума, общество, донецкая народная республика, луганская народная республика, московская область (подмосковье)