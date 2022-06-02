https://ria.ru/20220602/podderzhka-1792747427.html

КМСП оказала лизинговую поддержку производителю мебели из Челябинска

КМСП оказала лизинговую поддержку производителю мебели из Челябинска - РИА Новости, 02.06.2022

КМСП оказала лизинговую поддержку производителю мебели из Челябинска

Корпорация МСП (КМСП) предоставила производителю мягкой мебели из Челябинска лизинговое финансирование для модернизации и расширения производства, сообщает... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T21:03

2022-06-02T21:03

2022-06-02T21:03

корпорация мсп

александр исаевич

россия

экономика

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760488265_0:446:2048:1598_1920x0_80_0_0_6d8b52bde7fb7ec9a377ca8ba2f6fa01.jpg

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Корпорация МСП (КМСП) предоставила производителю мягкой мебели из Челябинска лизинговое финансирование для модернизации и расширения производства, сообщает пресс-служба корпорации.Компания ООО "Фабрика диванов" получила 12,1 миллиона рублей для приобретения в лизинг нового оборудования. Средства предоставлены Региональной лизинговой компанией (РЛК) Республики Башкортостан, дочерней организацией КМСП.Как ожидается, в результате обновления линейки оборудования количество выпускаемой продукции вырастет на 15%, сроки выпуска изделий и трудозатраты снизятся на 10%, что позволит добиться ежегодного роста выручки на 10%."Льготный лизинг – это эффективный ресурс, надежное плечо для бизнеса. С помощь этого ресурса предприниматель может решить самые сложные задачи по модернизации, расширению и повышению эффективности производства. Такие проекты имеют особое значение на местах, поскольку оказывают стимулирующий эффект к развитию других небольших компаний из числа партнеров", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.В свою очередь, директор предприятия Ибрагимхалил Мурадов подчеркнул, что, несмотря на санкции, предприятие отмечает рост спроса на свою продукцию, и в этой ситуации лизинговое финансирование стало эффективным инструментом, позволившим привлечь средства по низким ставкам и минимизировать расходы на реализацию проекта.Предприятие "Фабрика диванов" выпускает мебель, ткани и матрасы объемом 15 тысяч изделий в месяц.Программой льготного лизинга могут воспользоваться индивидуальные предприниматели и малые предприятия, соответствующие требованиям и планирующие организацию, расширение или модернизацию производства за счет приобретения нового оборудования. Минимальная сумма финансирования - 500 тысяч рублей, максимальная - 50 миллионов рублей. Аванс лизингополучателя – от 10%. Срок лизинговой поддержки - до 84 месяцев. Подать заявку на получение лизинговой поддержки можно на сайте МСП.РФ или сайте Корпорации МСП.

https://ria.ru/20220401/podderzhka-1781299724.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

корпорация мсп, александр исаевич, россия, экономика, технологии