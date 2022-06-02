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Более 200 новых детских площадок появится в МО до конца года - РИА Новости, 02.06.2022
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Более 200 новых детских площадок появится в МО до конца года
Более 200 новых детских площадок появится в МО до конца года - РИА Новости, 02.06.2022
Более 200 новых детских площадок появится в МО до конца года
Еще 208 новых современных детских площадок появится в Московской области до конца года. Первые пять площадок в этом сезоне уже открыли к Международному дню... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T17:52
2022-06-02T17:52
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Еще 208 новых современных детских площадок появится в Московской области до конца года. Первые пять площадок в этом сезоне уже открыли к Международному дню защиты детей. Об этом сообщил телеканал "360".Новые площадки открылись в Луховицах, Щелкове и Кашире. Открытие прошло в торжественной обстановке, для детей подготовили развлекательную программу с играми и конкурсами."Это современные и качественные площадки, отвечающие требованиям безопасности", – рассказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.
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московская область (подмосковье)
17:52 02.06.2022
 

Более 200 новых детских площадок появится в МО до конца года

© РИА Новости / Кирилл Каллиников Детская игровая площадка
Детская игровая площадка - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Еще 208 новых современных детских площадок появится в Московской области до конца года. Первые пять площадок в этом сезоне уже открыли к Международному дню защиты детей. Об этом сообщил телеканал "360".
Новые площадки открылись в Луховицах, Щелкове и Кашире. Открытие прошло в торжественной обстановке, для детей подготовили развлекательную программу с играми и конкурсами.
"Это современные и качественные площадки, отвечающие требованиям безопасности", – рассказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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