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Более 200 новых детских площадок появится в МО до конца года

Более 200 новых детских площадок появится в МО до конца года - РИА Новости, 02.06.2022

Более 200 новых детских площадок появится в МО до конца года

Еще 208 новых современных детских площадок появится в Московской области до конца года. Первые пять площадок в этом сезоне уже открыли к Международному дню... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T17:52

2022-06-02T17:52

2022-06-02T17:52

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Еще 208 новых современных детских площадок появится в Московской области до конца года. Первые пять площадок в этом сезоне уже открыли к Международному дню защиты детей. Об этом сообщил телеканал "360".Новые площадки открылись в Луховицах, Щелкове и Кашире. Открытие прошло в торжественной обстановке, для детей подготовили развлекательную программу с играми и конкурсами."Это современные и качественные площадки, отвечающие требованиям безопасности", – рассказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)