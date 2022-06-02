https://ria.ru/20220602/ploschadki-1792703801.html
Более 200 новых детских площадок появится в МО до конца года
Более 200 новых детских площадок появится в МО до конца года - РИА Новости, 02.06.2022
Более 200 новых детских площадок появится в МО до конца года
Еще 208 новых современных детских площадок появится в Московской области до конца года. Первые пять площадок в этом сезоне уже открыли к Международному дню... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T17:52
2022-06-02T17:52
2022-06-02T17:52
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792680187_0:0:3065:1724_1920x0_80_0_0_9411c85680191204a82d7ec6e5cc97ce.jpg
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Еще 208 новых современных детских площадок появится в Московской области до конца года. Первые пять площадок в этом сезоне уже открыли к Международному дню защиты детей. Об этом сообщил телеканал "360".Новые площадки открылись в Луховицах, Щелкове и Кашире. Открытие прошло в торжественной обстановке, для детей подготовили развлекательную программу с играми и конкурсами."Это современные и качественные площадки, отвечающие требованиям безопасности", – рассказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792680187_264:0:2931:2000_1920x0_80_0_0_d3838b6c33b40194bd4023a0b49f82df.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)