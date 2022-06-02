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Столтенберг: НАТО не станет диктовать Киеву условия переговоров с Москвой - РИА Новости, 02.06.2022
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Столтенберг: НАТО не станет диктовать Киеву условия переговоров с Москвой
Столтенберг: НАТО не станет диктовать Киеву условия переговоров с Москвой - РИА Новости, 02.06.2022
Столтенберг: НАТО не станет диктовать Киеву условия переговоров с Москвой
НАТО не будет диктовать Украине, на какие условия соглашаться в переговорах с Россией, заявил в Вашингтоне генсек организации Йенс Столтенберг по итогам... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T20:22
2022-06-02T20:22
в мире
цены на нефть
украина
нато
йенс столтенберг
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БРЮССЕЛЬ, 2 июня – РИА Новости. НАТО не будет диктовать Украине, на какие условия соглашаться в переговорах с Россией, заявил в Вашингтоне генсек организации Йенс Столтенберг по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом."Я верю и доверяю политическому руководству на Украине, они должны принимать эти сложные решения. Мы не должны решать или иметь решающее мнение по тому, что украинцы должны принимать, а что нет. Мы должны помогать им осуществлять свое право на самооборону", - сказал он.По словам генсека, конфликты всегда заканчиваются за столом переговоров. "Но то, что происходит за столом переговоров, очень зависит от ситуации на земле, на поле боя. Мы должны помогать украинцам, чтобы они достигли лучшего возможного результата в этом конфликте", - пояснил он свою позицию.
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в мире, цены на нефть, украина, нато, йенс столтенберг
20:22 02.06.2022
 
Столтенберг: НАТО не станет диктовать Киеву условия переговоров с Москвой

Генсек НАТО Столтенберг: НАТО не будет диктовать Украине условия переговоров с Россией

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкФлаги России и Украины
Флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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БРЮССЕЛЬ, 2 июня – РИА Новости. НАТО не будет диктовать Украине, на какие условия соглашаться в переговорах с Россией, заявил в Вашингтоне генсек организации Йенс Столтенберг по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом.
"Я верю и доверяю политическому руководству на Украине, они должны принимать эти сложные решения. Мы не должны решать или иметь решающее мнение по тому, что украинцы должны принимать, а что нет. Мы должны помогать им осуществлять свое право на самооборону", - сказал он.
По словам генсека, конфликты всегда заканчиваются за столом переговоров. "Но то, что происходит за столом переговоров, очень зависит от ситуации на земле, на поле боя. Мы должны помогать украинцам, чтобы они достигли лучшего возможного результата в этом конфликте", - пояснил он свою позицию.
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