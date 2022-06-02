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Россия не будет уговаривать Украину на переговоры, заявила Матвиенко - РИА Новости, 02.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220602/peregovory-1792644365.html
Россия не будет уговаривать Украину на переговоры, заявила Матвиенко
Россия не будет уговаривать Украину на переговоры, заявила Матвиенко - РИА Новости, 02.06.2022
Россия не будет уговаривать Украину на переговоры, заявила Матвиенко
Россия не будет уговаривать Украину к переговорам, может быть, они избавятся от абсолютного внешнего управления и тогда переговоры будут возможны на тех... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T14:56
2022-06-02T15:02
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
валентина матвиенко
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ХАРАРЕ (Зимбабве), 2 июн - РИА Новости. Россия не будет уговаривать Украину к переговорам, может быть, они избавятся от абсолютного внешнего управления и тогда переговоры будут возможны на тех условиях, которые обозначила РФ, сказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко."Условия, если в конце концов президент и руководство Украины осознают сложившуюся реальную ситуацию. Переговоры возможны только с учётом наших условий. Готовность к переговорам не означает, что мы будем уговаривать Украину, нет. Будет их воля, наконец они, может быть, избавятся от внешнего управления и осознают, что произошло. И на тех условиях, которые озвучила Россия, такой переговорный процесс возможен", - сказала Матвиенко журналистам.
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в мире, украина, россия, валентина матвиенко
14:56 02.06.2022 (обновлено: 15:02 02.06.2022)
 
Россия не будет уговаривать Украину на переговоры, заявила Матвиенко

Спикер Совфеда Матвиенко: Россия не будет уговаривать Украину участвовать в переговорах

© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкРоссийско-украинские переговоры
Российско-украинские переговоры - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / БелТА
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ХАРАРЕ (Зимбабве), 2 июн - РИА Новости. Россия не будет уговаривать Украину к переговорам, может быть, они избавятся от абсолютного внешнего управления и тогда переговоры будут возможны на тех условиях, которые обозначила РФ, сказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Условия, если в конце концов президент и руководство Украины осознают сложившуюся реальную ситуацию. Переговоры возможны только с учётом наших условий. Готовность к переговорам не означает, что мы будем уговаривать Украину, нет. Будет их воля, наконец они, может быть, избавятся от внешнего управления и осознают, что произошло. И на тех условиях, которые озвучила Россия, такой переговорный процесс возможен", - сказала Матвиенко журналистам.
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
27 мая, 13:57
Переговоры с Украиной проходят на низком профиле, заявил Слуцкий
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВалентина Матвиенко
 
 
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