https://ria.ru/20220602/peregovory-1792644365.html
Россия не будет уговаривать Украину на переговоры, заявила Матвиенко
Россия не будет уговаривать Украину на переговоры, заявила Матвиенко - РИА Новости, 02.06.2022
Россия не будет уговаривать Украину на переговоры, заявила Матвиенко
Россия не будет уговаривать Украину к переговорам, может быть, они избавятся от абсолютного внешнего управления и тогда переговоры будут возможны на тех... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T14:56
2022-06-02T14:56
2022-06-02T15:02
специальная военная операция на украине
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украина
россия
валентина матвиенко
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ХАРАРЕ (Зимбабве), 2 июн - РИА Новости. Россия не будет уговаривать Украину к переговорам, может быть, они избавятся от абсолютного внешнего управления и тогда переговоры будут возможны на тех условиях, которые обозначила РФ, сказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко."Условия, если в конце концов президент и руководство Украины осознают сложившуюся реальную ситуацию. Переговоры возможны только с учётом наших условий. Готовность к переговорам не означает, что мы будем уговаривать Украину, нет. Будет их воля, наконец они, может быть, избавятся от внешнего управления и осознают, что произошло. И на тех условиях, которые озвучила Россия, такой переговорный процесс возможен", - сказала Матвиенко журналистам.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, валентина матвиенко
14:56 02.06.2022 (обновлено: 15:02 02.06.2022)
Россия не будет уговаривать Украину на переговоры, заявила Матвиенко
Спикер Совфеда Матвиенко: Россия не будет уговаривать Украину участвовать в переговорах