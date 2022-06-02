https://ria.ru/20220602/peregovory-1792644365.html

Россия не будет уговаривать Украину на переговоры, заявила Матвиенко

Россия не будет уговаривать Украину на переговоры, заявила Матвиенко - РИА Новости, 02.06.2022

Россия не будет уговаривать Украину на переговоры, заявила Матвиенко

Россия не будет уговаривать Украину к переговорам, может быть, они избавятся от абсолютного внешнего управления и тогда переговоры будут возможны на тех... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T14:56

2022-06-02T14:56

2022-06-02T15:02

специальная военная операция на украине

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украина

россия

валентина матвиенко

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ХАРАРЕ (Зимбабве), 2 июн - РИА Новости. Россия не будет уговаривать Украину к переговорам, может быть, они избавятся от абсолютного внешнего управления и тогда переговоры будут возможны на тех условиях, которые обозначила РФ, сказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко."Условия, если в конце концов президент и руководство Украины осознают сложившуюся реальную ситуацию. Переговоры возможны только с учётом наших условий. Готовность к переговорам не означает, что мы будем уговаривать Украину, нет. Будет их воля, наконец они, может быть, избавятся от внешнего управления и осознают, что произошло. И на тех условиях, которые озвучила Россия, такой переговорный процесс возможен", - сказала Матвиенко журналистам.

https://ria.ru/20220527/ldpr-1791134077.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, украина, россия, валентина матвиенко