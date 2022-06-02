https://ria.ru/20220602/patrulirovanie-1792508190.html

Китай организовал морское патрулирование в районе спорных островов Дяоюйдао

Китай организовал морское патрулирование в районе спорных островов Дяоюйдао - РИА Новости, 02.06.2022

Китай организовал морское патрулирование в районе спорных островов Дяоюйдао

Китай направил корабли береговой охраны к спорным островам Дяоюйдао (японское название Сенкаку) в четверг для проведения морского патрулирования, следует из... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T06:17

2022-06-02T06:17

2022-06-02T06:17

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ПЕКИН, 2 июн – РИА Новости. Китай направил корабли береговой охраны к спорным островам Дяоюйдао (японское название Сенкаку) в четверг для проведения морского патрулирования, следует из заявления управления морской полиции КНР."2 июня 2301 соединение кораблей морской полиции провело патрулирование в акватории островов Дяоюйдао", - говорится в уведомлении, опубликованном в официальном аккаунте управления морской полиции КНР в социальной сети WeChat.Острова Сенкаку (китайское название Дяоюйдао) являются предметом территориального спора между Китаем и Японией. Япония утверждает, что занимает их с 1895 года, в Пекине напоминают, что на японских картах 1783 и 1785 годов Дяоюйдао (Сенкаку) обозначены как китайская территория. После Второй мировой войны острова находились под контролем США и были переданы Японии в 1972 году. На Тайване и в континентальном Китае считают, что Япония удерживает их незаконно. Токио считает, что Китай и Тайвань стали претендовать на острова с 1970-х годов, когда выяснилось, что их акватория богата полезными ископаемыми. Еще большее обострение территориального спора произошло после того, как японское правительство в 2012 году выкупило у частного японского владельца три из пяти островов, подчеркнув таким образом их государственный статус.Ранее, по итогам 28-го саммита Япония-ЕС было опубликовано совместное заявление, из которого следует, что Япония и Евросоюз выражают серьезную обеспокоенность ситуацией в Восточно-Китайском море, включая район вокруг островов Сенкаку, а также усилением военной активности Китая.Комментируя данное заявление официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь ранее заявил, что острова Дяоюйдао являются "неотъемлемой частью Китая".

https://ria.ru/20220601/patrulirovanie-1792233826.html

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япония

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Максим Горбачев

в мире, китай, япония, сенкаку