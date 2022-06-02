https://ria.ru/20220602/panteleymonovka-1792520625.html
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку - РИА Новости, 02.06.2022
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку
Украинские войска обстреляли поселок Пантелеймоновка в Донецкой народной республике из тяжелой артиллерии, выпустив семь снарядов калибром 122 миллиметра,... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T09:06
2022-06-02T09:06
2022-06-02T09:06
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
россия
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 2 июн – РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок Пантелеймоновка в Донецкой народной республике из тяжелой артиллерии, выпустив семь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.В Telegram-канале представительства отмечается, что обстрел зафиксирован в 8.45 мск со стороны населенного пункта Новгородское.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку
Представительство ДНР заявило, что украинские войска обстреляли Пантелеймоновку