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Мадуро: Венесуэла настроена на возобновление отношений с Колумбией - РИА Новости, 02.06.2022
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Мадуро: Венесуэла настроена на возобновление отношений с Колумбией
Мадуро: Венесуэла настроена на возобновление отношений с Колумбией - РИА Новости, 02.06.2022
Мадуро: Венесуэла настроена на возобновление отношений с Колумбией
Каракас настроен на возобновление отношений с Боготой после проведения президентских выборов в Колумбии, сообщил президент Венесуэлы Николас Мадуро. РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T06:34
2022-06-02T06:34
в мире
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венесуэла
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КАРАКАС, 2 июн - РИА Новости. Каракас настроен на возобновление отношений с Боготой после проведения президентских выборов в Колумбии, сообщил президент Венесуэлы Николас Мадуро.Заявление президента транслировалось в эфире гостелеканала VTV.Второй тур выборов президента Колумбии пройдет 19 июня. В нем встретятся кандидат в президенты от социалистической коалиции "Исторический пакт" Густаво Петро и независимый кандидат Родольфо Эрнандес. Представитель правых сил Федерико Гутьеррес не прошел во второй тур.Каракас разорвал дипломатические отношения с Боготой в феврале 2019 года, после того как незаконно провозгласивший себя президентом Венесуэлы Хуан Гуаидо попытался при поддержке Колумбии ввести в Венесуэлу так называемую гуманитарную помощь, что было расценено Каракасом как попытка вторжения.Мадуро не раз обвинял действующее правительство Колумбии и президента страны Ивана Дуке в покушении на его жизнь, а также в попытках дестабилизировать ситуацию в Венесуэле.
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в мире, колумбия, венесуэла
06:34 02.06.2022
 
Мадуро: Венесуэла настроена на возобновление отношений с Колумбией

Президент Венесуэлы Мадуро: Каракас настроен на возобновление отношений с Колумбией

© РИА Новости / Магда Хибелли / Перейти в фотобанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Магда Хибелли
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
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КАРАКАС, 2 июн - РИА Новости. Каракас настроен на возобновление отношений с Боготой после проведения президентских выборов в Колумбии, сообщил президент Венесуэлы Николас Мадуро.
"Мир и братство - вот чего мы хотим в отношениях с Колумбией, неважно, кто победит на президентских выборах в Колумбии, мы хотим мира и кооперации с Колумбией, и мы этого добьемся", - сказал он.
Заявление президента транслировалось в эфире гостелеканала VTV.
Второй тур выборов президента Колумбии пройдет 19 июня. В нем встретятся кандидат в президенты от социалистической коалиции "Исторический пакт" Густаво Петро и независимый кандидат Родольфо Эрнандес. Представитель правых сил Федерико Гутьеррес не прошел во второй тур.
Каракас разорвал дипломатические отношения с Боготой в феврале 2019 года, после того как незаконно провозгласивший себя президентом Венесуэлы Хуан Гуаидо попытался при поддержке Колумбии ввести в Венесуэлу так называемую гуманитарную помощь, что было расценено Каракасом как попытка вторжения.
Мадуро не раз обвинял действующее правительство Колумбии и президента страны Ивана Дуке в покушении на его жизнь, а также в попытках дестабилизировать ситуацию в Венесуэле.
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