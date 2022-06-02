Мадуро: Венесуэла настроена на возобновление отношений с Колумбией
Президент Венесуэлы Мадуро: Каракас настроен на возобновление отношений с Колумбией
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
КАРАКАС, 2 июн - РИА Новости. Каракас настроен на возобновление отношений с Боготой после проведения президентских выборов в Колумбии, сообщил президент Венесуэлы Николас Мадуро.
"Мир и братство - вот чего мы хотим в отношениях с Колумбией, неважно, кто победит на президентских выборах в Колумбии, мы хотим мира и кооперации с Колумбией, и мы этого добьемся", - сказал он.
Заявление президента транслировалось в эфире гостелеканала VTV.
Второй тур выборов президента Колумбии пройдет 19 июня. В нем встретятся кандидат в президенты от социалистической коалиции "Исторический пакт" Густаво Петро и независимый кандидат Родольфо Эрнандес. Представитель правых сил Федерико Гутьеррес не прошел во второй тур.
Каракас разорвал дипломатические отношения с Боготой в феврале 2019 года, после того как незаконно провозгласивший себя президентом Венесуэлы Хуан Гуаидо попытался при поддержке Колумбии ввести в Венесуэлу так называемую гуманитарную помощь, что было расценено Каракасом как попытка вторжения.
Мадуро не раз обвинял действующее правительство Колумбии и президента страны Ивана Дуке в покушении на его жизнь, а также в попытках дестабилизировать ситуацию в Венесуэле.