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Мадуро: Венесуэла настроена на возобновление отношений с Колумбией

Мадуро: Венесуэла настроена на возобновление отношений с Колумбией - РИА Новости, 02.06.2022

Мадуро: Венесуэла настроена на возобновление отношений с Колумбией

Каракас настроен на возобновление отношений с Боготой после проведения президентских выборов в Колумбии, сообщил президент Венесуэлы Николас Мадуро. РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T06:34

2022-06-02T06:34

2022-06-02T06:34

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КАРАКАС, 2 июн - РИА Новости. Каракас настроен на возобновление отношений с Боготой после проведения президентских выборов в Колумбии, сообщил президент Венесуэлы Николас Мадуро.Заявление президента транслировалось в эфире гостелеканала VTV.Второй тур выборов президента Колумбии пройдет 19 июня. В нем встретятся кандидат в президенты от социалистической коалиции "Исторический пакт" Густаво Петро и независимый кандидат Родольфо Эрнандес. Представитель правых сил Федерико Гутьеррес не прошел во второй тур.Каракас разорвал дипломатические отношения с Боготой в феврале 2019 года, после того как незаконно провозгласивший себя президентом Венесуэлы Хуан Гуаидо попытался при поддержке Колумбии ввести в Венесуэлу так называемую гуманитарную помощь, что было расценено Каракасом как попытка вторжения.Мадуро не раз обвинял действующее правительство Колумбии и президента страны Ивана Дуке в покушении на его жизнь, а также в попытках дестабилизировать ситуацию в Венесуэле.

https://ria.ru/20220527/venesuela-1791188121.html

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в мире, колумбия, венесуэла