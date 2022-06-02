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В Нижегородской области построят комплекс по переработке отходов - РИА Новости, 02.06.2022
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Нижегородская область
https://ria.ru/20220602/otkhody-1792744431.html
В Нижегородской области построят комплекс по переработке отходов
В Нижегородской области построят комплекс по переработке отходов - РИА Новости, 02.06.2022
В Нижегородской области построят комплекс по переработке отходов
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев подписали план-график строительства... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T20:42
2022-06-02T20:43
нижегородская область
экономика
нижегородская область
арзамасский район
российский экологический оператор
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев подписали план-график строительства комплексного объекта по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), сообщает пресс-служба правительства региона.Объект мощностью 160 тысяч тонн планируется построить в Арзамасском районе Нижегородской области. Он будет включать в себя автоматизированный мусоросортировочный комплекс, участки компостирования и обработки крупногабаритных отходов, а также полигон для захоронения ТКО."Тема для нас чрезвычайно актуальная. Этот объект позволит обслуживать 25 муниципальных образований. Ввод в эксплуатацию комплекса поможет нам достичь к 2030 году показателей, установленных нацпроектом "Экология": по доведению обработки ТКО до 100 процентов образуемых отходов, а по утилизации ТКО — до 50 процентов", - цитирует пресс-служба слова Никитина.Как отметил глава региона, само строительство арзамасского комплекса и его работа в итоге будут способствовать улучшению экологической обстановки на юге Нижегородской области."Радует, что нам удалось подписать такой документ на площадке конференции "Цифровая индустрия промышленной России" ("ЦИПР"). Это означает, что конференция расширяет свою повестку", - сказал Никитин.Планируется, что концессионное соглашение по созданию объекта будет заключено до конца 2022 года. При финансировании проекта предполагается использовать меры поддержки ППК РЭО в виде льготного займа до 95% от стоимости проекта за счет средств, полученных от размещения облигаций Российского экологического оператора."Проект создания комплексного объекта в Арзамасском районе будет реализовываться на основе концессионного соглашения. В целях реализации проекта РЭО и правительство Нижегородской области подписали "дорожную карту". Объем инвестиций в проект оценивается в 2 миллиарда рублей. Его создание позволит перевыполнить показатели нацпроекта "Экология" в части достижения доли утилизации более 50 процентов отходов и снижения доли захоронения – до уровня менее 50 процентов", - приводятся в сообщении слова Буцаева.
https://ria.ru/20220531/les-1792125422.html
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экономика, нижегородская область, арзамасский район, российский экологический оператор
20:42 02.06.2022 (обновлено: 20:43 02.06.2022)
 
В Нижегородской области построят комплекс по переработке отходов

В Нижегородской области построят комплекс по переработке отходов на 160 тысяч тонн

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСортировка мусора в комплексе по переработке отходов
Сортировка мусора в комплексе по переработке отходов - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Сортировка мусора в комплексе по переработке отходов. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев подписали план-график строительства комплексного объекта по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), сообщает пресс-служба правительства региона.
Объект мощностью 160 тысяч тонн планируется построить в Арзамасском районе Нижегородской области. Он будет включать в себя автоматизированный мусоросортировочный комплекс, участки компостирования и обработки крупногабаритных отходов, а также полигон для захоронения ТКО.
"Тема для нас чрезвычайно актуальная. Этот объект позволит обслуживать 25 муниципальных образований. Ввод в эксплуатацию комплекса поможет нам достичь к 2030 году показателей, установленных нацпроектом "Экология": по доведению обработки ТКО до 100 процентов образуемых отходов, а по утилизации ТКО — до 50 процентов", - цитирует пресс-служба слова Никитина.
Как отметил глава региона, само строительство арзамасского комплекса и его работа в итоге будут способствовать улучшению экологической обстановки на юге Нижегородской области.
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"Радует, что нам удалось подписать такой документ на площадке конференции "Цифровая индустрия промышленной России" ("ЦИПР"). Это означает, что конференция расширяет свою повестку", - сказал Никитин.
Планируется, что концессионное соглашение по созданию объекта будет заключено до конца 2022 года. При финансировании проекта предполагается использовать меры поддержки ППК РЭО в виде льготного займа до 95% от стоимости проекта за счет средств, полученных от размещения облигаций Российского экологического оператора.
"Проект создания комплексного объекта в Арзамасском районе будет реализовываться на основе концессионного соглашения. В целях реализации проекта РЭО и правительство Нижегородской области подписали "дорожную карту". Объем инвестиций в проект оценивается в 2 миллиарда рублей. Его создание позволит перевыполнить показатели нацпроекта "Экология" в части достижения доли утилизации более 50 процентов отходов и снижения доли захоронения – до уровня менее 50 процентов", - приводятся в сообщении слова Буцаева.

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