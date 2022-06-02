https://ria.ru/20220602/oruzhie-1792748961.html

Молдавия хочет получить от западных партнеров летальное оружие

Молдавия хочет получить от западных партнеров летальное оружие - РИА Новости, 02.06.2022

Молдавия хочет получить от западных партнеров летальное оружие

Власти Молдавии ведут предварительные переговоры с западными странами о поставках летального оружия, заявила в четверг в эфире общественного телевидения... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T21:24

2022-06-02T21:24

2022-06-02T23:55

в мире

лиз трасс

молдавия

великобритания

нато

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КИШИНЕВ, 2 июн — РИА Новости. Власти Молдавии ведут предварительные переговоры с западными странами о поставках летального оружия, заявила в четверг в эфире общественного телевидения премьер-министр страны Наталья Гаврилица.Она сказала, что на данный момент государство направило заявки на нелетальное военное оборудование, но при этом "ведется дискуссия, что мы могли бы попросить, если нам потребуется летальное оружие".Ранее глава британского МИД Лиз Трасс в интервью Telegraph сообщила, что Великобритания и другие страны НАТО обсуждают возможность поставок вооружений Молдавии.

https://ria.ru/20220602/moldaviya-1792591073.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, лиз трасс, молдавия, великобритания, нато, наталья гаврилица