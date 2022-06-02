https://ria.ru/20220602/oruzhie-1792748961.html
Молдавия хочет получить от западных партнеров летальное оружие
Молдавия хочет получить от западных партнеров летальное оружие - РИА Новости, 02.06.2022
Молдавия хочет получить от западных партнеров летальное оружие
Власти Молдавии ведут предварительные переговоры с западными странами о поставках летального оружия, заявила в четверг в эфире общественного телевидения... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T21:24
2022-06-02T21:24
2022-06-02T23:55
в мире
лиз трасс
молдавия
великобритания
нато
наталья гаврилица
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КИШИНЕВ, 2 июн — РИА Новости. Власти Молдавии ведут предварительные переговоры с западными странами о поставках летального оружия, заявила в четверг в эфире общественного телевидения премьер-министр страны Наталья Гаврилица.Она сказала, что на данный момент государство направило заявки на нелетальное военное оборудование, но при этом "ведется дискуссия, что мы могли бы попросить, если нам потребуется летальное оружие".Ранее глава британского МИД Лиз Трасс в интервью Telegraph сообщила, что Великобритания и другие страны НАТО обсуждают возможность поставок вооружений Молдавии.
https://ria.ru/20220602/moldaviya-1792591073.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лиз трасс, молдавия, великобритания, нато, наталья гаврилица
21:24 02.06.2022 (обновлено: 23:55 02.06.2022)
Молдавия хочет получить от западных партнеров летальное оружие
Премьер Молдавии Гаврилица: Кишинев хочет получить от западных партнеров летальное оружие