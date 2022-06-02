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Французы уличили США в планах воевать до "последнего украинца" - РИА Новости, 02.06.2022
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Французы уличили США в планах воевать до "последнего украинца"
Французы уличили США в планах воевать до "последнего украинца" - РИА Новости, 02.06.2022
Французы уличили США в планах воевать до "последнего украинца"
Читатели французского издания Le Figaro отреагировали на заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, который выступил с обвинениями в адрес... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T04:17
2022-06-02T10:30
в мире
украина
сша
россия
франция
донбасс
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Читатели французского издания Le Figaro отреагировали на заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, который выступил с обвинениями в адрес Вашингтона после анонса о доставке на Украину новой партии американского оружия, включая ракетные системы залпового огня. Свое мнение они выразили в комментариях к соответствующей статье.Ранее в Белом доме заявили, что США представят новый пакет военной помощи Украине, который будет включать ракетные системы HIMARS. При этом отмечалось, что поставляемые Киеву ракетные системы США не смогут поражать цели за пределами украинской территории. Песков в ответ на это заявил, что "США целенаправленно и старательно подливают масла в огонь".""США намерены вести войну до последнего украинца". Так это же очевидно, разве нет? Я все это предчувствовал начиная с 24 февраля", - написал Mitsu hirato."Неужели непонятно, что без воли на то американцев (они-то далеко!) наши европейские бэбики из ЕС не отправили бы на Украину даже древнюю камнеметательную машину. Удовлетворились бы гуманитаркой... Американцы давно хотели этой дистанционной войны с участием Европы", - выразила мнение Maria Gentile."Напомните мне, когда США последний раз выиграли войну? Они только что получили по морде от афганцев... Вам могут напомнить еще и катастрофическую эвакуацию из Вьетнама и большой "спасайся кто может" в аэропорту Кабула", - задался вопросом Looping56."Украина давно играла с огнем. Украина подписала вполне себе компромиссный и сбалансированный договор Минск-2. И Украина сделала свой выбор — не выполнять этот договор", - резюмировал Ca18.На фоне российской спецоперации по защите Донбасса Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны России, уже выполнены основные задачи первого этапа — существенно снижен боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, украина, сша, россия, франция, донбасс
04:17 02.06.2022 (обновлено: 10:30 02.06.2022)
 
Французы уличили США в планах воевать до "последнего украинца"

Читатели Le Figaro раскритиковали поставки американских ракетных систем Украине

© AFP 2022 / Fadel SennaАмериканская высокомобильная артиллерийская ракетная система M142 (HIMARS)
Американская высокомобильная артиллерийская ракетная система M142 (HIMARS) - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© AFP 2022 / Fadel Senna
Американская высокомобильная артиллерийская ракетная система M142 (HIMARS) . Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Читатели французского издания Le Figaro отреагировали на заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, который выступил с обвинениями в адрес Вашингтона после анонса о доставке на Украину новой партии американского оружия, включая ракетные системы залпового огня. Свое мнение они выразили в комментариях к соответствующей статье.
Ранее в Белом доме заявили, что США представят новый пакет военной помощи Украине, который будет включать ракетные системы HIMARS. При этом отмечалось, что поставляемые Киеву ракетные системы США не смогут поражать цели за пределами украинской территории. Песков в ответ на это заявил, что "США целенаправленно и старательно подливают масла в огонь".
""США намерены вести войну до последнего украинца". Так это же очевидно, разве нет? Я все это предчувствовал начиная с 24 февраля", - написал Mitsu hirato.
"Неужели непонятно, что без воли на то американцев (они-то далеко!) наши европейские бэбики из ЕС не отправили бы на Украину даже древнюю камнеметательную машину. Удовлетворились бы гуманитаркой... Американцы давно хотели этой дистанционной войны с участием Европы", - выразила мнение Maria Gentile.
"Напомните мне, когда США последний раз выиграли войну? Они только что получили по морде от афганцев... Вам могут напомнить еще и катастрофическую эвакуацию из Вьетнама и большой "спасайся кто может" в аэропорту Кабула", - задался вопросом Looping56.
"Украина давно играла с огнем. Украина подписала вполне себе компромиссный и сбалансированный договор Минск-2. И Украина сделала свой выбор — не выполнять этот договор", - резюмировал Ca18.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
Вчера, 10:31
Поставки оружия Украине повышают риски столкновения с США, заявил Рябков
На фоне российской спецоперации по защите Донбасса Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны России, уже выполнены основные задачи первого этапа — существенно снижен боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
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