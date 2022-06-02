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Орешкин: Для изменения социальной сферы нужна мотивация на всех уровнях - РИА Новости, 02.06.2022
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Орешкин: Для изменения социальной сферы нужна мотивация на всех уровнях
Орешкин: Для изменения социальной сферы нужна мотивация на всех уровнях - РИА Новости, 02.06.2022
Орешкин: Для изменения социальной сферы нужна мотивация на всех уровнях
Улучшений в социальной сфере РФ можно добиться, поменяв внутренние процессы, однако делать это нужно не "сверху вниз", а вовлекая в активную работу всех... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T15:24
2022-06-02T15:24
максим орешкин
москва
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Улучшений в социальной сфере РФ можно добиться, поменяв внутренние процессы, однако делать это нужно не "сверху вниз", а вовлекая в активную работу всех участников. Об этом заявил помощник президента РФ Максим Орешкин на Форуме решения социальных задач в Москве.Важнейшим условием для повышения качества услуг в социальной сфере является мотивация сотрудников."В тот период турбулентности, который сейчас проходит не только российская, но и вся мировая экономика, важно, чтобы у всех участников процесса на всех уровнях сохранялась мотивация. Для этого нужна конкуренция, активная вовлеченность частной сферы, активная работа на региональном, муниципальном уровнях. Если мотивации на каждом уровне не будет, никакое изменение в системе не произойдет", – заявил Орешкин.Он добавил, что системные решения, например о социальных выплатах и денежных компенсациях, принимаются на федеральном уровне, но именно от работы сотрудников на региональном и муниципальном уровнях зависит качество предоставляемых населению услуг.Смысл Национальной социальной инициативы, которая реализуется Агентством стратегических инициатив с 2020 года, по мнению Максима Орешкина, в том, чтобы "как можно больше людей вовлечь в процесс, дать им инструментарий для изменений и поддержать их стремление менять жизнь вокруг себя к лучшему".Форум решения социальных задач проходит в Москве 2 и 3 июня.
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максим орешкин, москва
15:24 02.06.2022
 

Орешкин: Для изменения социальной сферы нужна мотивация на всех уровнях

© РИА Новости / Евгений БиятовПомощник президента РФ Максим Орешкин
Помощник президента РФ Максим Орешкин - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Улучшений в социальной сфере РФ можно добиться, поменяв внутренние процессы, однако делать это нужно не "сверху вниз", а вовлекая в активную работу всех участников. Об этом заявил помощник президента РФ Максим Орешкин на Форуме решения социальных задач в Москве.
Важнейшим условием для повышения качества услуг в социальной сфере является мотивация сотрудников.
"В тот период турбулентности, который сейчас проходит не только российская, но и вся мировая экономика, важно, чтобы у всех участников процесса на всех уровнях сохранялась мотивация. Для этого нужна конкуренция, активная вовлеченность частной сферы, активная работа на региональном, муниципальном уровнях. Если мотивации на каждом уровне не будет, никакое изменение в системе не произойдет", – заявил Орешкин.
Он добавил, что системные решения, например о социальных выплатах и денежных компенсациях, принимаются на федеральном уровне, но именно от работы сотрудников на региональном и муниципальном уровнях зависит качество предоставляемых населению услуг.
Смысл Национальной социальной инициативы, которая реализуется Агентством стратегических инициатив с 2020 года, по мнению Максима Орешкина, в том, чтобы "как можно больше людей вовлечь в процесс, дать им инструментарий для изменений и поддержать их стремление менять жизнь вокруг себя к лучшему".
Форум решения социальных задач проходит в Москве 2 и 3 июня.
 
Максим ОрешкинМосква
 
 
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