https://ria.ru/20220602/operatsiya-1792559168.html

Херсонские власти назвали военную операцию России зачисткой от неофашизма

Херсонские власти назвали военную операцию России зачисткой от неофашизма - РИА Новости, 02.06.2022

Херсонские власти назвали военную операцию России зачисткой от неофашизма

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что специальная военная операция является не "оккупацией", как это пытаются преподнести на... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T10:48

2022-06-02T10:48

2022-06-02T10:48

специальная военная операция на украине

в мире

украина

херсонская область

россия

кирилл стремоусов

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости. Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что специальная военная операция является не "оккупацией", как это пытаются преподнести на международном уровне, а зачисткой от неофашизма."Специальная военная операция – это не, как многие говорят, оккупация, а как раз зачистка от неофашизма, который за последние годы процветал на территории не только Херсонской области, но и всей Украины", - сказал Стремоусов в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале. Замгубернатора выразил уверенность, что вслед за Херсонской и Запорожской областями будут освобождены Николаевская, Одесская, Днепропетровская, Кировоградская области Украины и другие вплоть до Хмельницкой области.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах стать субъектами РФ.

https://ria.ru/20220601/kherson-1792339678.html

https://ria.ru/20220601/rossiya-1792230173.html

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херсонская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

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