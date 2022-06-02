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Херсонские власти назвали военную операцию России зачисткой от неофашизма - РИА Новости, 02.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220602/operatsiya-1792559168.html
Херсонские власти назвали военную операцию России зачисткой от неофашизма
Херсонские власти назвали военную операцию России зачисткой от неофашизма - РИА Новости, 02.06.2022
Херсонские власти назвали военную операцию России зачисткой от неофашизма
Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что специальная военная операция является не "оккупацией", как это пытаются преподнести на... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T10:48
2022-06-02T10:48
специальная военная операция на украине
в мире
украина
херсонская область
россия
кирилл стремоусов
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости. Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что специальная военная операция является не "оккупацией", как это пытаются преподнести на международном уровне, а зачисткой от неофашизма."Специальная военная операция – это не, как многие говорят, оккупация, а как раз зачистка от неофашизма, который за последние годы процветал на территории не только Херсонской области, но и всей Украины", - сказал Стремоусов в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале. Замгубернатора выразил уверенность, что вслед за Херсонской и Запорожской областями будут освобождены Николаевская, Одесская, Днепропетровская, Кировоградская области Украины и другие вплоть до Хмельницкой области.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах стать субъектами РФ.
https://ria.ru/20220601/kherson-1792339678.html
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в мире, украина, херсонская область , россия, кирилл стремоусов, ситуация в днр и лнр
10:48 02.06.2022
 
Херсонские власти назвали военную операцию России зачисткой от неофашизма

Замглавы Херсонской ВГА Стремоусов назвал военную операцию России зачисткой от неофашизма

© AP PhotoВоеннослужащий и местные жители в Херсоне
Военнослужащий и местные жители в Херсоне - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© AP Photo
Военнослужащий и местные жители в Херсоне. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости. Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что специальная военная операция является не "оккупацией", как это пытаются преподнести на международном уровне, а зачисткой от неофашизма.
"Специальная военная операция – это не, как многие говорят, оккупация, а как раз зачистка от неофашизма, который за последние годы процветал на территории не только Херсонской области, но и всей Украины", - сказал Стремоусов в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале. Замгубернатора выразил уверенность, что вслед за Херсонской и Запорожской областями будут освобождены Николаевская, Одесская, Днепропетровская, Кировоградская области Украины и другие вплоть до Хмельницкой области.
Стела на въезде в Херсон - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
Вчера, 13:47Специальная военная операция на Украине
Российские ПВО сбили ракету украинских националистов над окраиной Херсона
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах стать субъектами РФ.
Секретарь Генерального совета партии Единая Россия Андрей Турчак - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
Вчера, 03:19Специальная военная операция на Украине
Турчак заявил, что Херсонская область, ЛНР и ДНР войдут в состав России
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаХерсонская областьРоссияКирилл СтремоусовСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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