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В Оклахоме уточнили число погибших при стрельбе в медицинском центре
В Оклахоме уточнили число погибших при стрельбе в медицинском центре - РИА Новости, 02.06.2022
В Оклахоме уточнили число погибших при стрельбе в медицинском центре
Число погибших при стрельбе в американском городе Талса, штат Оклахома, возросло до пяти человек, включая подозреваемого преступника, сообщил журналистам... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T03:29
2022-06-02T03:29
2022-06-02T09:30
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ВАШИНГТОН, 2 июн – РИА Новости. Число погибших при стрельбе в американском городе Талса, штат Оклахома, возросло до пяти человек, включая подозреваемого преступника, сообщил журналистам представитель местной полиции.По его словам, чернокожий мужчина 35-40 лет открыл огонь из винтовки и пистолета в помещениях медицинского центра, а затем покончил жизнь самоубийством.О случившемся поставлен в известность президент США Джо Байден. Белый дом предложил местным властям свою помощь.Стрельба в Талсе продолжила череду резонансных преступлений подобного рода, бороться с которыми администрация США планирует ужесточением контроля за оборотом оружия.В мае в Буффало, штат Нью-Йорк, вооруженный мужчина убил десять человек в супермаркете, жертвами стрельбы в техасском городке Ювальде в том же месяце стали 19 школьников и двое учителей.Талса в среду отмечает 101-ю годовщину погромов, в которых погибли 300 афроамериканцев, около 10 тысяч остались без жилья и имущества, уничтоженных поджигателями-расистами.
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РИА Новости
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в мире, сша
03:29 02.06.2022 (обновлено: 09:30 02.06.2022)
В Оклахоме уточнили число погибших при стрельбе в медицинском центре
Число погибших при стрельбе в медицинском центре в Оклахоме выросло до пяти человек
ВАШИНГТОН, 2 июн – РИА Новости. Число погибших при стрельбе в американском городе Талса, штат Оклахома, возросло до пяти человек, включая подозреваемого преступника, сообщил журналистам представитель местной полиции.
По его словам, чернокожий мужчина 35-40 лет открыл огонь из винтовки и пистолета в помещениях медицинского центра, а затем покончил жизнь самоубийством.
"Четверо ни в чем не виновных людей убиты. Стрелявший умер от нанесенных себе ранений", - сказал полицейский на пресс-конференции.
О случившемся поставлен в известность президент США Джо Байден
. Белый дом предложил местным властям свою помощь.
Стрельба в Талсе
продолжила череду резонансных преступлений подобного рода, бороться с которыми администрация США планирует ужесточением контроля за оборотом оружия.
В мае в Буффало, штат Нью-Йорк, вооруженный мужчина убил десять человек в супермаркете, жертвами стрельбы в техасском городке Ювальде в том же месяце стали 19 школьников и двое учителей.
Талса в среду отмечает 101-ю годовщину погромов, в которых погибли 300 афроамериканцев, около 10 тысяч остались без жилья и имущества, уничтоженных поджигателями-расистами.