https://ria.ru/20220602/oklakhoma-1792503373.html

В Оклахоме уточнили число погибших при стрельбе в медицинском центре

В Оклахоме уточнили число погибших при стрельбе в медицинском центре - РИА Новости, 02.06.2022

В Оклахоме уточнили число погибших при стрельбе в медицинском центре

Число погибших при стрельбе в американском городе Талса, штат Оклахома, возросло до пяти человек, включая подозреваемого преступника, сообщил журналистам... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T03:29

2022-06-02T03:29

2022-06-02T09:30

в мире

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792525868_0:0:2001:1126_1920x0_80_0_0_b71db39b3cfd69ecc8e76bff2af40488.jpg

ВАШИНГТОН, 2 июн – РИА Новости. Число погибших при стрельбе в американском городе Талса, штат Оклахома, возросло до пяти человек, включая подозреваемого преступника, сообщил журналистам представитель местной полиции.По его словам, чернокожий мужчина 35-40 лет открыл огонь из винтовки и пистолета в помещениях медицинского центра, а затем покончил жизнь самоубийством.О случившемся поставлен в известность президент США Джо Байден. Белый дом предложил местным властям свою помощь.Стрельба в Талсе продолжила череду резонансных преступлений подобного рода, бороться с которыми администрация США планирует ужесточением контроля за оборотом оружия.В мае в Буффало, штат Нью-Йорк, вооруженный мужчина убил десять человек в супермаркете, жертвами стрельбы в техасском городке Ювальде в том же месяце стали 19 школьников и двое учителей.Талса в среду отмечает 101-ю годовщину погромов, в которых погибли 300 афроамериканцев, около 10 тысяч остались без жилья и имущества, уничтоженных поджигателями-расистами.

https://ria.ru/20220531/oruzhie-1792221313.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша