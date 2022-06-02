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Решетников отметил интерес компаний к регистрации в "русских офшорах" - РИА Новости, 02.06.2022
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Решетников отметил интерес компаний к регистрации в "русских офшорах"
Решетников отметил интерес компаний к регистрации в "русских офшорах" - РИА Новости, 02.06.2022
Решетников отметил интерес компаний к регистрации в "русских офшорах"
Число компаний из западных юрисдикций, которые перерегистрировались в специальных административных районах РФ с начала года, сравнялось с показателем за весь... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T15:46
2022-06-02T15:46
экономика
россия
русский (остров)
приморский край
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
максим решетников
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Число компаний из западных юрисдикций, которые перерегистрировались в специальных административных районах РФ с начала года, сравнялось с показателем за весь прошлый год, и интерес бизнеса сохраняется, сообщил журналистам министр экономического развития России Максим Решетников."У нас на сегодняшний момент - за пять месяцев - переехало уже столько же компаний, сколько за весь прошлый год. И достаточно большой спрос мы видим. У нас 26 компаний "переехало", 16 компаний подали документы, еще несколько десятков активно интересуются", - сказал Решетников.Он напомнил, что весной правительство существенно упростило процессы редомициляции. "В этом году сделали достаточно много послаблений, максимально упростили эти процессы, потому что не всегда наши компании переезжают из дружелюбной среды, как правило, эта среда относится к ним крайне негативно. Поэтому "переезд" можно сделать по копиям документов и быстро перезапускать деятельность", - отметил министр.САРы созданы в России в 2018 году, когда был принят пакет законов, направленных на создание условий и механизмов для возврата российского и привлечения зарубежного бизнеса из иностранных юрисдикций. Они функционируют на островах Русский (Приморский край) и Октябрьский (Калининградская область).
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экономика, россия, русский (остров), приморский край, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), максим решетников
15:46 02.06.2022
 
Решетников отметил интерес компаний к регистрации в "русских офшорах"

Глава Минэкономразвития Решетников отметил интерес компаний к "русским офшорам"

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМинистр экономического развития РФ Максим Решетников
Министр экономического развития РФ Максим Решетников - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Министр экономического развития РФ Максим Решетников. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Число компаний из западных юрисдикций, которые перерегистрировались в специальных административных районах РФ с начала года, сравнялось с показателем за весь прошлый год, и интерес бизнеса сохраняется, сообщил журналистам министр экономического развития России Максим Решетников.
"У нас на сегодняшний момент - за пять месяцев - переехало уже столько же компаний, сколько за весь прошлый год. И достаточно большой спрос мы видим. У нас 26 компаний "переехало", 16 компаний подали документы, еще несколько десятков активно интересуются", - сказал Решетников.
Он напомнил, что весной правительство существенно упростило процессы редомициляции. "В этом году сделали достаточно много послаблений, максимально упростили эти процессы, потому что не всегда наши компании переезжают из дружелюбной среды, как правило, эта среда относится к ним крайне негативно. Поэтому "переезд" можно сделать по копиям документов и быстро перезапускать деятельность", - отметил министр.
САРы созданы в России в 2018 году, когда был принят пакет законов, направленных на создание условий и механизмов для возврата российского и привлечения зарубежного бизнеса из иностранных юрисдикций. Они функционируют на островах Русский (Приморский край) и Октябрьский (Калининградская область).
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
26 марта, 11:41
Путин подписал закон о регистрации компаний в "русских офшорах"
 
ЭкономикаРоссияРусский (остров)Приморский крайМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Максим Решетников
 
 
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