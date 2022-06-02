Командир ополчения объяснил, почему ВСУ обстреливают Донецк
Командир ополчения Авидзба: украинские войска, обстреливая Донецк, мстят за потерю городов
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРазрушенная школа №22 в Донецке, которая подверглась обстрелу со стороны украинских военных
Разрушенная школа №22 в Донецке, которая подверглась обстрелу со стороны украинских военных
ДОНЕЦК, 2 июн – РИА Новости. Украинские войска ужесточили обстрелы жилых кварталов Донецка, чтобы отомстить за потерю контроля над городами, заявил РИА Новости командир добровольческого батальона "Пятнашка" Ахра Авидзба.
Обстрелы Донецка в последние дни значительно усилились и привели к человеческим жертвам. Только в понедельник в результате применения реактивных систем залпового огня "Смерч" погибли пять человек, 21 получил ранения. Под ударом оказались две школы и гимназия.
"В 2014 году они теряли Дебальцево, теряли еще районы, поэтому они себя так и вели. И сегодня ровным счетом то же самое: они потеряли Северодонецк, Красный Лиман и ряд населенных пунктов. Поэтому они бьют сюда, по Донецку", - сказал Авидзба.
По его словам, это предсказуемая тактика украинских сил. "Они ненавидят все остальное население, которое не с ними, - отметил командир ополченцев. - Патриот любит свой народ и свою страну, а националист ненавидит остальных. Вот они ненавидят всех. Поэтому бьют четко по городу, не по нашим позициям".