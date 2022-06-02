https://ria.ru/20220602/obstrely-1792625285.html

Командир ополчения объяснил, почему ВСУ обстреливают Донецк

Командир ополчения объяснил, почему ВСУ обстреливают Донецк - РИА Новости, 02.06.2022

Командир ополчения объяснил, почему ВСУ обстреливают Донецк

Украинские войска ужесточили обстрелы жилых кварталов Донецка, чтобы отомстить за потерю контроля над городами, заявил РИА Новости командир добровольческого... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T14:01

2022-06-02T14:01

2022-06-02T14:01

специальная военная операция на украине

в мире

днр

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791793585_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bac1dbb9737ad6af8c6f2b366a4eb0a0.jpg

ДОНЕЦК, 2 июн – РИА Новости. Украинские войска ужесточили обстрелы жилых кварталов Донецка, чтобы отомстить за потерю контроля над городами, заявил РИА Новости командир добровольческого батальона "Пятнашка" Ахра Авидзба.Обстрелы Донецка в последние дни значительно усилились и привели к человеческим жертвам. Только в понедельник в результате применения реактивных систем залпового огня "Смерч" погибли пять человек, 21 получил ранения. Под ударом оказались две школы и гимназия."В 2014 году они теряли Дебальцево, теряли еще районы, поэтому они себя так и вели. И сегодня ровным счетом то же самое: они потеряли Северодонецк, Красный Лиман и ряд населенных пунктов. Поэтому они бьют сюда, по Донецку", - сказал Авидзба.По его словам, это предсказуемая тактика украинских сил. "Они ненавидят все остальное население, которое не с ними, - отметил командир ополченцев. - Патриот любит свой народ и свою страну, а националист ненавидит остальных. Вот они ненавидят всех. Поэтому бьют четко по городу, не по нашим позициям".

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, днр, вооруженные силы украины