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Командир ополчения объяснил, почему ВСУ обстреливают Донецк - РИА Новости, 02.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Командир ополчения объяснил, почему ВСУ обстреливают Донецк
Командир ополчения объяснил, почему ВСУ обстреливают Донецк - РИА Новости, 02.06.2022
Командир ополчения объяснил, почему ВСУ обстреливают Донецк
Украинские войска ужесточили обстрелы жилых кварталов Донецка, чтобы отомстить за потерю контроля над городами, заявил РИА Новости командир добровольческого... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T14:01
2022-06-02T14:01
специальная военная операция на украине
в мире
днр
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 2 июн – РИА Новости. Украинские войска ужесточили обстрелы жилых кварталов Донецка, чтобы отомстить за потерю контроля над городами, заявил РИА Новости командир добровольческого батальона "Пятнашка" Ахра Авидзба.Обстрелы Донецка в последние дни значительно усилились и привели к человеческим жертвам. Только в понедельник в результате применения реактивных систем залпового огня "Смерч" погибли пять человек, 21 получил ранения. Под ударом оказались две школы и гимназия."В 2014 году они теряли Дебальцево, теряли еще районы, поэтому они себя так и вели. И сегодня ровным счетом то же самое: они потеряли Северодонецк, Красный Лиман и ряд населенных пунктов. Поэтому они бьют сюда, по Донецку", - сказал Авидзба.По его словам, это предсказуемая тактика украинских сил. "Они ненавидят все остальное население, которое не с ними, - отметил командир ополченцев. - Патриот любит свой народ и свою страну, а националист ненавидит остальных. Вот они ненавидят всех. Поэтому бьют четко по городу, не по нашим позициям".
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в мире, днр, вооруженные силы украины
14:01 02.06.2022
 
Командир ополчения объяснил, почему ВСУ обстреливают Донецк

Командир ополчения Авидзба: украинские войска, обстреливая Донецк, мстят за потерю городов

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРазрушенная школа №22 в Донецке, которая подверглась обстрелу со стороны украинских военных
Разрушенная школа №22 в Донецке, которая подверглась обстрелу со стороны украинских военных - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Разрушенная школа №22 в Донецке, которая подверглась обстрелу со стороны украинских военных
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 2 июн – РИА Новости. Украинские войска ужесточили обстрелы жилых кварталов Донецка, чтобы отомстить за потерю контроля над городами, заявил РИА Новости командир добровольческого батальона "Пятнашка" Ахра Авидзба.
Обстрелы Донецка в последние дни значительно усилились и привели к человеческим жертвам. Только в понедельник в результате применения реактивных систем залпового огня "Смерч" погибли пять человек, 21 получил ранения. Под ударом оказались две школы и гимназия.
"В 2014 году они теряли Дебальцево, теряли еще районы, поэтому они себя так и вели. И сегодня ровным счетом то же самое: они потеряли Северодонецк, Красный Лиман и ряд населенных пунктов. Поэтому они бьют сюда, по Донецку", - сказал Авидзба.
По его словам, это предсказуемая тактика украинских сил. "Они ненавидят все остальное население, которое не с ними, - отметил командир ополченцев. - Патриот любит свой народ и свою страну, а националист ненавидит остальных. Вот они ненавидят всех. Поэтому бьют четко по городу, не по нашим позициям".
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