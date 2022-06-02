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ВСУ обстреляли минами Первомайск

ВСУ обстреляли минами Первомайск - РИА Новости, 02.06.2022

ВСУ обстреляли минами Первомайск

Украинские войска обстреляли населенный пункт Первомайск в Луганской народной республике, выпустив шесть мин калибром 120 миллиметров, сообщает... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T18:41

2022-06-02T18:41

2022-06-02T18:41

специальная военная операция на украине

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ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 2 июня - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Первомайск в Луганской народной республике, выпустив шесть мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 18.00 с направления населенного пункта Золотое-4 по населенному пункту Первомайск с применением минометов 120 миллиметров (шесть мин)", - говорится в сообщении.Украинские войска постоянно обстреливают мирное население Донбасса.

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в мире, первомайск, донбасс, украина, ситуация в днр и лнр