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Украинские войска обстреляли Макеевку 155-миллиметровыми снарядами - РИА Новости, 02.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220602/obstrel-1792628248.html
Украинские войска обстреляли Макеевку 155-миллиметровыми снарядами
Украинские войска обстреляли Макеевку 155-миллиметровыми снарядами - РИА Новости, 02.06.2022
Украинские войска обстреляли Макеевку 155-миллиметровыми снарядами
Украинские войска в 13.50 мск обстреляли Макеевку, выпустив 20 снарядов калибром 155 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T14:11
2022-06-02T15:26
специальная военная операция на украине
в мире
макеевка
донецкая народная республика
сцкк
россия
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ДОНЕЦК, 2 июн - РИА Новости. Украинские войска в 13.50 мск обстреляли Макеевку, выпустив 20 снарядов калибром 155 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению… н.п. Авдеевка - н.п. Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 10 снарядов калибром 155 мм,... н.п. Авдеевка - н.п. Макеевка (Кировский район): выпущено 10 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Отмечается, что оба обстрела были зафиксированы в 13.50.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.
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в мире, макеевка, донецкая народная республика, сцкк, россия
14:11 02.06.2022 (обновлено: 15:26 02.06.2022)
 
Украинские войска обстреляли Макеевку 155-миллиметровыми снарядами

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Макеевке 20 снарядов калибра 155 мм

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снарядов, собранные после обстрела ВСУ в Донбассе
Осколки снарядов, собранные после обстрела ВСУ в Донбассе - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов, собранные после обстрела ВСУ в Донбассе. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 июн - РИА Новости. Украинские войска в 13.50 мск обстреляли Макеевку, выпустив 20 снарядов калибром 155 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению… н.п. Авдеевка - н.п. Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 10 снарядов калибром 155 мм,... н.п. Авдеевка - н.п. Макеевка (Кировский район): выпущено 10 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Отмечается, что оба обстрела были зафиксированы в 13.50.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаСЦККРоссия
 
 
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