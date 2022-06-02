https://ria.ru/20220602/obstrel-1792628248.html

Украинские войска обстреляли Макеевку 155-миллиметровыми снарядами

Украинские войска обстреляли Макеевку 155-миллиметровыми снарядами - РИА Новости, 02.06.2022

Украинские войска обстреляли Макеевку 155-миллиметровыми снарядами

Украинские войска в 13.50 мск обстреляли Макеевку, выпустив 20 снарядов калибром 155 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T14:11

2022-06-02T14:11

2022-06-02T15:26

специальная военная операция на украине

в мире

макеевка

донецкая народная республика

сцкк

россия

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ДОНЕЦК, 2 июн - РИА Новости. Украинские войска в 13.50 мск обстреляли Макеевку, выпустив 20 снарядов калибром 155 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению… н.п. Авдеевка - н.п. Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 10 снарядов калибром 155 мм,... н.п. Авдеевка - н.п. Макеевка (Кировский район): выпущено 10 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Отмечается, что оба обстрела были зафиксированы в 13.50.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20220602/tribunal-1792616454.html

макеевка

донецкая народная республика

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, макеевка, донецкая народная республика, сцкк, россия