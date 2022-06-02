14:11 02.06.2022 (обновлено: 15:26 02.06.2022)
Украинские войска обстреляли Макеевку 155-миллиметровыми снарядами
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Макеевке 20 снарядов калибра 155 мм
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снарядов, собранные после обстрела ВСУ в Донбассе
Осколки снарядов, собранные после обстрела ВСУ в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 2 июн - РИА Новости. Украинские войска в 13.50 мск обстреляли Макеевку, выпустив 20 снарядов калибром 155 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению… н.п. Авдеевка - н.п. Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 10 снарядов калибром 155 мм,... н.п. Авдеевка - н.п. Макеевка (Кировский район): выпущено 10 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Отмечается, что оба обстрела были зафиксированы в 13.50.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.