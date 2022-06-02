https://ria.ru/20220602/obstrel-1792590596.html

Украинские войска обстреляли Енакиево

Украинские войска обстреляли Енакиево - РИА Новости, 02.06.2022

Украинские войска обстреляли Енакиево

Украинские войска выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по городу Енакиево в Донецкой Народной Республике, сообщает представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T12:22

2022-06-02T12:22

2022-06-02T12:55

специальная военная операция на украине

в мире

украина

днр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789197319_0:72:960:612_1920x0_80_0_0_9b1fc556b9fd65f7ba9ee68baaf0b82d.jpg

ДОНЕЦК, 2 июн – РИА Новости. Украинские войска выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по городу Енакиево в Донецкой Народной Республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:00 (совпадает с мск) – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Енакиево: выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Ранее штаб обороны ДНР сообщил, что средства ПВО перехватили украинские ракеты над Енакиево, обломки упали на город, ранив двух мирных жителей.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20220601/postradavshie-1792491769.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, днр