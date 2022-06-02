https://ria.ru/20220602/obstrel-1792590596.html
Украинские войска обстреляли Енакиево
Украинские войска обстреляли Енакиево - РИА Новости, 02.06.2022
Украинские войска обстреляли Енакиево
Украинские войска выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по городу Енакиево в Донецкой Народной Республике, сообщает представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T12:22
2022-06-02T12:22
2022-06-02T12:55
специальная военная операция на украине
в мире
украина
днр
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ДОНЕЦК, 2 июн – РИА Новости. Украинские войска выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по городу Енакиево в Донецкой Народной Республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:00 (совпадает с мск) – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Енакиево: выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Ранее штаб обороны ДНР сообщил, что средства ПВО перехватили украинские ракеты над Енакиево, обломки упали на город, ранив двух мирных жителей.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20220601/postradavshie-1792491769.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, днр
12:22 02.06.2022 (обновлено: 12:55 02.06.2022)
Украинские войска обстреляли Енакиево
В ДНР сообщили об обстреле Енакиево украинскими войсками