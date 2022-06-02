Украинские войска обстреляли Гольмовский в ДНР
Украинские войска выпустили восемь мин калибром 120 миллиметров по Гольмовскому в ДНР
Последствия обстрелов. Архивное фото
ДОНЕЦК, 2 июн - РИА Новости. Украинские войска в 7.10 выпустили восемь мин калибром 120 миллиметров по Гольмовскому в Донецкой народной республике, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"После 03:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 07:10 - н.п. Новолуганское - н.п. Гольмовский: выпущено восемь мин калибром 120 мм", - говорится в сообщении.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.