https://ria.ru/20220602/obrazovanie-1792675755.html

Ректор ВШЭ сравнил Болонскую систему образования с Евровидением

Ректор ВШЭ сравнил Болонскую систему образования с Евровидением - РИА Новости, 02.06.2022

Ректор ВШЭ сравнил Болонскую систему образования с Евровидением

Ректор ВШЭ Никита Анисимов сравнил Болонскую систему образования с "Евровидением". РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T16:23

2022-06-02T16:23

2022-06-02T16:47

общество

россия

высшая школа экономики (вшэ)

российский союз ректоров

образование

никита анисимов

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Ректор ВШЭ Никита Анисимов сравнил Болонскую систему образования с "Евровидением"."Скажу свое мнение, все же занимаюсь образованием, у меня четвёртый университет уже, мы сейчас в зоне общеевропейского высшего образования — это образовательное Евровидение. Вот и задайте себе вопрос, хотели ли бы вы участвовать в образовательном Евровидении?" — сказал он на заседании Российского союза ректоров.Он добавил, что его аналогия касается "правовой стороны вопроса". Анисимов также напомнил, что для включения России в Болонский процесс потребовалось вносить изменения в национальное законодательство.По его словам, сейчас в стране необходимо создать свою образовательную систему, которая работала бы "на благо государства". В то же время, считает ректор ВШЭ, российская модель должна оставаться понятной и привлекательной для иностранцев.Сегодня глава Минобрнауки Валерий Фальков разъяснил газете "Коммерсант" позицию ведомства по вопросу участия России в Болонском процессе. Он заметил, что речь не идет об отказе от разделения на бакалавриат и магистратуру исключительно в пользу от обучения по специалитету: учебным заведениям хотят предоставить право самим выбирать, по какому принципу работать со студентами. Кроме того, полностью отказаться от этого невозможно, поскольку тогда многие студенты не смогут получить работу и будут ограничены в конституционном праве на образование.Министр перечислил некоторые огрехи Болонской системы, из-за которых качество образования может снижаться. Среди них — неспособность некоторых вузов обеспечить разницу уровней сложности двух степеней учебы, а также неограниченный доступ к переходу от одной специальности к другой, часто не связанной с предыдущим опытом студента. В дальнейшем в России может появиться перечень специальностей со свободным поступлением в любую магистратуру и поступлением только по смежным областям.Болонская система предусматривает двухуровневую систему образования: бакалавриат и магистратура. Российская система, помимо этих двух уровней, предполагает подготовку специалистов с нормативным сроком обучения в пять-шесть лет. Россия присоединилась к Болонской системе 19 сентября 2003 года.

https://ria.ru/20220601/obrazovanie-1792386366.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, высшая школа экономики (вшэ), российский союз ректоров, образование, никита анисимов