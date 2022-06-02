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Ректор ВШЭ сравнил Болонскую систему образования с Евровидением - РИА Новости, 02.06.2022
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Ректор ВШЭ сравнил Болонскую систему образования с Евровидением
Ректор ВШЭ сравнил Болонскую систему образования с Евровидением - РИА Новости, 02.06.2022
Ректор ВШЭ сравнил Болонскую систему образования с Евровидением
Ректор ВШЭ Никита Анисимов сравнил Болонскую систему образования с "Евровидением". РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T16:23
2022-06-02T16:47
общество
россия
высшая школа экономики (вшэ)
российский союз ректоров
образование
никита анисимов
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Ректор ВШЭ Никита Анисимов сравнил Болонскую систему образования с "Евровидением"."Скажу свое мнение, все же занимаюсь образованием, у меня четвёртый университет уже, мы сейчас в зоне общеевропейского высшего образования — это образовательное Евровидение. Вот и задайте себе вопрос, хотели ли бы вы участвовать в образовательном Евровидении?" — сказал он на заседании Российского союза ректоров.Он добавил, что его аналогия касается "правовой стороны вопроса". Анисимов также напомнил, что для включения России в Болонский процесс потребовалось вносить изменения в национальное законодательство.По его словам, сейчас в стране необходимо создать свою образовательную систему, которая работала бы "на благо государства". В то же время, считает ректор ВШЭ, российская модель должна оставаться понятной и привлекательной для иностранцев.Сегодня глава Минобрнауки Валерий Фальков разъяснил газете "Коммерсант" позицию ведомства по вопросу участия России в Болонском процессе. Он заметил, что речь не идет об отказе от разделения на бакалавриат и магистратуру исключительно в пользу от обучения по специалитету: учебным заведениям хотят предоставить право самим выбирать, по какому принципу работать со студентами. Кроме того, полностью отказаться от этого невозможно, поскольку тогда многие студенты не смогут получить работу и будут ограничены в конституционном праве на образование.Министр перечислил некоторые огрехи Болонской системы, из-за которых качество образования может снижаться. Среди них — неспособность некоторых вузов обеспечить разницу уровней сложности двух степеней учебы, а также неограниченный доступ к переходу от одной специальности к другой, часто не связанной с предыдущим опытом студента. В дальнейшем в России может появиться перечень специальностей со свободным поступлением в любую магистратуру и поступлением только по смежным областям.Болонская система предусматривает двухуровневую систему образования: бакалавриат и магистратура. Российская система, помимо этих двух уровней, предполагает подготовку специалистов с нормативным сроком обучения в пять-шесть лет. Россия присоединилась к Болонской системе 19 сентября 2003 года.
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общество, россия, высшая школа экономики (вшэ), российский союз ректоров, образование, никита анисимов
16:23 02.06.2022 (обновлено: 16:47 02.06.2022)
 
Ректор ВШЭ сравнил Болонскую систему образования с Евровидением

Ректор ВШЭ Анисимов сравнил Болонскую систему с Евровидением в сфере образования

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСтуденты в аудитории
Студенты в аудитории - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Ректор ВШЭ Никита Анисимов сравнил Болонскую систему образования с "Евровидением".
"Скажу свое мнение, все же занимаюсь образованием, у меня четвёртый университет уже, мы сейчас в зоне общеевропейского высшего образования — это образовательное Евровидение. Вот и задайте себе вопрос, хотели ли бы вы участвовать в образовательном Евровидении?" — сказал он на заседании Российского союза ректоров.
Он добавил, что его аналогия касается "правовой стороны вопроса". Анисимов также напомнил, что для включения России в Болонский процесс потребовалось вносить изменения в национальное законодательство.
По его словам, сейчас в стране необходимо создать свою образовательную систему, которая работала бы "на благо государства". В то же время, считает ректор ВШЭ, российская модель должна оставаться понятной и привлекательной для иностранцев.
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Вчера, 15:22
Сегодня глава Минобрнауки Валерий Фальков разъяснил газете "Коммерсант" позицию ведомства по вопросу участия России в Болонском процессе. Он заметил, что речь не идет об отказе от разделения на бакалавриат и магистратуру исключительно в пользу от обучения по специалитету: учебным заведениям хотят предоставить право самим выбирать, по какому принципу работать со студентами. Кроме того, полностью отказаться от этого невозможно, поскольку тогда многие студенты не смогут получить работу и будут ограничены в конституционном праве на образование.
Министр перечислил некоторые огрехи Болонской системы, из-за которых качество образования может снижаться. Среди них — неспособность некоторых вузов обеспечить разницу уровней сложности двух степеней учебы, а также неограниченный доступ к переходу от одной специальности к другой, часто не связанной с предыдущим опытом студента. В дальнейшем в России может появиться перечень специальностей со свободным поступлением в любую магистратуру и поступлением только по смежным областям.
Болонская система предусматривает двухуровневую систему образования: бакалавриат и магистратура. Российская система, помимо этих двух уровней, предполагает подготовку специалистов с нормативным сроком обучения в пять-шесть лет. Россия присоединилась к Болонской системе 19 сентября 2003 года.
Здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
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ОбществоРоссияВысшая школа экономики (ВШЭ)Российский союз ректоровОбразованиеНикита Анисимов
 
 
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