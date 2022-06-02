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FT назвала условие Саудовской Аравии для увеличения добычи нефти - РИА Новости, 02.06.2022
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FT назвала условие Саудовской Аравии для увеличения добычи нефти
FT назвала условие Саудовской Аравии для увеличения добычи нефти - РИА Новости, 02.06.2022
FT назвала условие Саудовской Аравии для увеличения добычи нефти
Саудовская Аравия, долгое время отвергающая призывы Запада нарастить добычу нефти, дала понять, что согласится на такой шаг только при снижении нефтедобычи в... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T09:09
2022-06-02T10:00
экономика
урсула фон дер ляйен
россия
саудовская аравия
еврокомиссия
опек
евросоюз
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Саудовская Аравия, долгое время отвергающая призывы Запада нарастить добычу нефти, дала понять, что согласится на такой шаг только при снижении нефтедобычи в России, пишет Financial Times со ссылкой на источники.По информации издания, в Эр-Рияде уверены в необходимости держать свои производственные мощности в резерве. При этом на фоне частичного эмбарго на импорт российской нефти, введенного ЕС, стоимость сырья уже выросла до 120 долларов за баррель, и на Западе высказывают опасения по поводу нехватки поставок."Саудовская Аравия осознает риски и тот факт, что потеря контроля над ценами на нефть не в ее интересах", — сообщил один из источников.На сегодня в королевстве придерживаются точки зрения, что, несмотря на перегруженность рынка нефти и соответствующий рост цен, настоящего дефицита по-прежнему нет. Но он может возникнуть ввиду растущего спроса ряда стран, особенно Китая. Хотя Саудовская Аравия неоднократно отвергала призывы США и членов Большой семерки увеличить добычу нефти, в последнее время Эр-Рияд решил изменить тон, чтобы повлиять на снижение цен в рамках сближения с Вашингтоном.Однако для реализации этих планов необходимо сокращение нефтедобычи в России, подчеркивает СМИ. По данным источника, увеличение производства, запланированное на сентябрь, могут перенести на июль и август, но это изменение должна одобрить ОПЕК+.В ночь на вторник лидеры Евросоюза достигли политического соглашения по поводу шестого пакета санкций, который предусматривает в том числе постепенное введение эмбарго на импорт нефти из России. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. Тем не менее, по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, к концу года ЕС рассчитывает отказаться почти от 90% импорта российской нефти.
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экономика, урсула фон дер ляйен, россия, саудовская аравия, еврокомиссия, опек, евросоюз, санкции в отношении россии, китай
09:09 02.06.2022 (обновлено: 10:00 02.06.2022)
 
FT назвала условие Саудовской Аравии для увеличения добычи нефти

FT: Саудовская Аравия готова увеличить добычу нефти только при ее снижении в России

© РИА Новости / Максим БогодвидНефтяная качалка
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Нефтяная качалка
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Саудовская Аравия, долгое время отвергающая призывы Запада нарастить добычу нефти, дала понять, что согласится на такой шаг только при снижении нефтедобычи в России, пишет Financial Times со ссылкой на источники.
По информации издания, в Эр-Рияде уверены в необходимости держать свои производственные мощности в резерве. При этом на фоне частичного эмбарго на импорт российской нефти, введенного ЕС, стоимость сырья уже выросла до 120 долларов за баррель, и на Западе высказывают опасения по поводу нехватки поставок.
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"Саудовская Аравия осознает риски и тот факт, что потеря контроля над ценами на нефть не в ее интересах", — сообщил один из источников.
На сегодня в королевстве придерживаются точки зрения, что, несмотря на перегруженность рынка нефти и соответствующий рост цен, настоящего дефицита по-прежнему нет. Но он может возникнуть ввиду растущего спроса ряда стран, особенно Китая. Хотя Саудовская Аравия неоднократно отвергала призывы США и членов Большой семерки увеличить добычу нефти, в последнее время Эр-Рияд решил изменить тон, чтобы повлиять на снижение цен в рамках сближения с Вашингтоном.
Однако для реализации этих планов необходимо сокращение нефтедобычи в России, подчеркивает СМИ. По данным источника, увеличение производства, запланированное на сентябрь, могут перенести на июль и август, но это изменение должна одобрить ОПЕК+.
В ночь на вторник лидеры Евросоюза достигли политического соглашения по поводу шестого пакета санкций, который предусматривает в том числе постепенное введение эмбарго на импорт нефти из России. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. Тем не менее, по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, к концу года ЕС рассчитывает отказаться почти от 90% импорта российской нефти.
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ЭкономикаУрсула фон дер ЛяйенРоссияСаудовская АравияЕврокомиссияОПЕКЕвросоюзСанкции в отношении РоссииКитай
 
 
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