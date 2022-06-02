https://ria.ru/20220602/natsionalizatsiya-1792704550.html

В Запорожской области национализируют украинское имущество

В Запорожской области национализируют украинское имущество - РИА Новости, 02.06.2022

В Запорожской области национализируют украинское имущество

Глава подконтрольной России администрации Запорожской области Евгений Балицкий подписал указ о национализации имущества, принадлежавшего Украине по состоянию на РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T17:54

2022-06-02T17:54

2022-06-02T18:09

специальная военная операция на украине

запорожская область

в мире

евгений балицкий

украина

россия

ситуация в днр и лнр

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МЕЛИТОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости. Глава подконтрольной России администрации Запорожской области Евгений Балицкий подписал указ о национализации имущества, принадлежавшего Украине по состоянию на 24 февраля 2022 года, сообщил РИА Новости замглавы администрации Андрей Трофимов."Сегодня глава Военно-Гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий подписал указ о национализации имущества, принадлежащего Украине. Указ подписан в целях обеспечения государственных нужд, связанных с повышением общей эффективности и социальной ориентации экономики, а также для сохранения национального достояния для жителей Запорожской области. Национализировать в собственность Запорожской области предстоит земельные участки, природные ресурсы, объекты стратегических отраслей экономики, имущества, находившегося в собственности Украины по состоянию на 24 февраля 2022 года", - сказал Трофимов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.

https://ria.ru/20220602/vossoedinenie-1792506643.html

https://ria.ru/20220601/zaporozhe-1792306105.html

запорожская область

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россия

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Кирилл Волков

запорожская область, в мире, евгений балицкий, украина, россия, ситуация в днр и лнр