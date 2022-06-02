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Байден заявил о поддержке расширения НАТО с учетом интересов всех союзников - РИА Новости, 02.06.2022
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Байден заявил о поддержке расширения НАТО с учетом интересов всех союзников
Байден заявил о поддержке расширения НАТО с учетом интересов всех союзников - РИА Новости, 02.06.2022
Байден заявил о поддержке расширения НАТО с учетом интересов всех союзников
Президент США Джо Байден заявил в ходе личной встречи генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу, что поддержит быстрый процесс расширения альянса при учете РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T22:46
2022-06-02T22:46
в мире
джо байден
сша
камала харрис
нато
финляндия
швеция
йенс столтенберг
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ВАШИНГТОН, 2 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил в ходе личной встречи генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу, что поддержит быстрый процесс расширения альянса при учете интересов всех союзников в сфере безопасности, заявил в четверг Белый дом.Генсек НАТО в эти дни находится с визитом в Вашингтоне, где ранее днем у него состоялись переговоры с президентом США Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис."(В ходе переговоров) стороны поприветствовали заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО. Президент Байден заявил о решительной поддержке усилий генерального секретаря Столтенберга по содействию быстрому процессу вступления (в альянс), который учитывал бы интересы всех союзников в сфере безопасности", - говорится в заявлении американской администрации, распространенном по итогам встречи.Помимо этого, как отмечается, стороны обсудили в Вашингтоне подготовку к намеченному на конец июня саммиту альянса в Мадриде, вопросы укрепления оборонительного потенциала НАТО и "сдерживания России", а также широкий круг глобальных тем: от климатических изменений до безопасности в киберпространстве.
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сша
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в мире, джо байден, сша, камала харрис, нато, финляндия, швеция, йенс столтенберг
22:46 02.06.2022
 
Байден заявил о поддержке расширения НАТО с учетом интересов всех союзников

Байден заявил, что поддержит быстрое расширение НАТО при учете интересов всех союзников

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил в ходе личной встречи генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу, что поддержит быстрый процесс расширения альянса при учете интересов всех союзников в сфере безопасности, заявил в четверг Белый дом.
Генсек НАТО в эти дни находится с визитом в Вашингтоне, где ранее днем у него состоялись переговоры с президентом США Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис.
"(В ходе переговоров) стороны поприветствовали заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО. Президент Байден заявил о решительной поддержке усилий генерального секретаря Столтенберга по содействию быстрому процессу вступления (в альянс), который учитывал бы интересы всех союзников в сфере безопасности", - говорится в заявлении американской администрации, распространенном по итогам встречи.
Помимо этого, как отмечается, стороны обсудили в Вашингтоне подготовку к намеченному на конец июня саммиту альянса в Мадриде, вопросы укрепления оборонительного потенциала НАТО и "сдерживания России", а также широкий круг глобальных тем: от климатических изменений до безопасности в киберпространстве.
Эмблема НАТО - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
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В миреДжо БайденСШАКамала ХаррисНАТОФинляндияШвецияЙенс Столтенберг
 
 
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