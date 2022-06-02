https://ria.ru/20220602/narushenie-1792597532.html

Симферопольских подростков оштрафуют за езду по городу на матрасе

Симферопольских подростков оштрафуют за езду по городу на матрасе - РИА Новости, 02.06.2022

Симферопольских подростков оштрафуют за езду по городу на матрасе

Участники езды по Симферополю на привязанном к автомобилю матрасе установлены, на них составлены административные протоколы, сообщила журналистам начальник... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T12:43

2022-06-02T12:43

2022-06-02T12:43

происшествия

республика крым

симферополь

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости. Участники езды по Симферополю на привязанном к автомобилю матрасе установлены, на них составлены административные протоколы, сообщила журналистам начальник отдела информации и общественных связей МВД по Крыму Наталья Кашкарова."В кратчайшие сроки сотрудниками полиции установлен владелец автомобиля и другие участники нарушения общественного порядка. Молодые люди объяснили, что таким образом хотели привлечь внимание подписчиков, так как с собой возили еще и плакат с адресом социальной сети", - сказала Кашкарова.По ее словам, водитель привлечен к ответственности за нарушение ряда статей административного законодательства. В их числе перевозка пассажиров вне кабины автомобиля, отсутствие страхового полиса, управление автомобилем и перевозка пассажиров с непристегнутыми ремнями безопасности. При этом на всех четверых молодых людей составлены административные протоколы за посягательство на общественный порядок и безопасность."В отношении несовершеннолетнего блогера, который катался на матрасе, составлен административный протокол, который будет направлен в комиссию по делам несовершеннолетних для рассмотрения по существу и принятия мер профилактического характера", - подчеркнула Кашкарова. По ее словам, родителям несовершеннолетнего блогера и его друзьям грозит наказание в виде штрафа до 20 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 40 часов.В свою очередь участники инцидента в опубликованном МВД видео объяснили, что своим поступком хотели повысить аудиторию аккаунта в соцсетях и дать людям положительные эмоции, после чего извинились.

https://ria.ru/20220122/pogonya-1769037670.html

https://ria.ru/20210730/matras-1743675156.html

республика крым

симферополь

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, республика крым, симферополь, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)