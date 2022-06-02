https://ria.ru/20220602/narushenie-1792597532.html
Симферопольских подростков оштрафуют за езду по городу на матрасе
Симферопольских подростков оштрафуют за езду по городу на матрасе - РИА Новости, 02.06.2022
Симферопольских подростков оштрафуют за езду по городу на матрасе
Участники езды по Симферополю на привязанном к автомобилю матрасе установлены, на них составлены административные протоколы, сообщила журналистам начальник... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T12:43
2022-06-02T12:43
2022-06-02T12:43
происшествия
республика крым
симферополь
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости. Участники езды по Симферополю на привязанном к автомобилю матрасе установлены, на них составлены административные протоколы, сообщила журналистам начальник отдела информации и общественных связей МВД по Крыму Наталья Кашкарова."В кратчайшие сроки сотрудниками полиции установлен владелец автомобиля и другие участники нарушения общественного порядка. Молодые люди объяснили, что таким образом хотели привлечь внимание подписчиков, так как с собой возили еще и плакат с адресом социальной сети", - сказала Кашкарова.По ее словам, водитель привлечен к ответственности за нарушение ряда статей административного законодательства. В их числе перевозка пассажиров вне кабины автомобиля, отсутствие страхового полиса, управление автомобилем и перевозка пассажиров с непристегнутыми ремнями безопасности. При этом на всех четверых молодых людей составлены административные протоколы за посягательство на общественный порядок и безопасность."В отношении несовершеннолетнего блогера, который катался на матрасе, составлен административный протокол, который будет направлен в комиссию по делам несовершеннолетних для рассмотрения по существу и принятия мер профилактического характера", - подчеркнула Кашкарова. По ее словам, родителям несовершеннолетнего блогера и его друзьям грозит наказание в виде штрафа до 20 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 40 часов.В свою очередь участники инцидента в опубликованном МВД видео объяснили, что своим поступком хотели повысить аудиторию аккаунта в соцсетях и дать людям положительные эмоции, после чего извинились.
https://ria.ru/20220122/pogonya-1769037670.html
https://ria.ru/20210730/matras-1743675156.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика крым, симферополь, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Симферопольских подростков оштрафуют за езду по городу на матрасе
На симферопольских подростков, катавшихся по городу на матрасе, составили протоколы
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости. Участники езды по Симферополю на привязанном к автомобилю матрасе установлены, на них составлены административные протоколы, сообщила журналистам начальник отдела информации и общественных связей МВД по Крыму Наталья Кашкарова.
"В кратчайшие сроки сотрудниками полиции установлен владелец автомобиля и другие участники нарушения общественного порядка. Молодые люди объяснили, что таким образом хотели привлечь внимание подписчиков, так как с собой возили еще и плакат с адресом социальной сети", - сказала Кашкарова.
По ее словам, водитель привлечен к ответственности за нарушение ряда статей административного законодательства. В их числе перевозка пассажиров вне кабины автомобиля, отсутствие страхового полиса, управление автомобилем и перевозка пассажиров с непристегнутыми ремнями безопасности. При этом на всех четверых молодых людей составлены административные протоколы за посягательство на общественный порядок и безопасность.
"В отношении несовершеннолетнего блогера, который катался на матрасе, составлен административный протокол, который будет направлен в комиссию по делам несовершеннолетних для рассмотрения по существу и принятия мер профилактического характера", - подчеркнула Кашкарова. По ее словам, родителям несовершеннолетнего блогера и его друзьям грозит наказание в виде штрафа до 20 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 40 часов.
В свою очередь участники инцидента в опубликованном МВД видео объяснили, что своим поступком хотели повысить аудиторию аккаунта в соцсетях и дать людям положительные эмоции, после чего извинились.