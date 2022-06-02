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В Раду внесли проект с призывом разорвать с Россией налоговые соглашения

В Раду внесли проект с призывом разорвать с Россией налоговые соглашения - РИА Новости, 02.06.2022

В Раду внесли проект с призывом разорвать с Россией налоговые соглашения

Проект заявления об обращении к парламентам иностранных государств с призывом остановить действие договоров с Россией об избежании двойного налогообложения... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T14:19

2022-06-02T14:19

2022-06-02T14:26

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Проект заявления об обращении к парламентам иностранных государств с призывом остановить действие договоров с Россией об избежании двойного налогообложения зарегистрирован в Верховной раде Украины.Документ был внесен в парламент в четверг. Среди его инициаторов депутаты от партии "Голос" Ярослав Железняк, Юлия Клименко, депутаты от партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев, Александр Горобец.Ранее украинский парламент проголосовал за денонсацию соглашения с РФ об избежании двойного налогообложения.

https://ria.ru/20220501/denonsatsiya-1786481610.html

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

юлия клименко, россия, даниил гетманцев, украина, верховная рада украины, в мире