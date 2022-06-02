https://ria.ru/20220602/nalogooblozhenie-1792629915.html
В Раду внесли проект с призывом разорвать с Россией налоговые соглашения
В Раду внесли проект с призывом разорвать с Россией налоговые соглашения - РИА Новости, 02.06.2022
В Раду внесли проект с призывом разорвать с Россией налоговые соглашения
Проект заявления об обращении к парламентам иностранных государств с призывом остановить действие договоров с Россией об избежании двойного налогообложения... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T14:19
2022-06-02T14:19
2022-06-02T14:26
юлия клименко
россия
даниил гетманцев
украина
верховная рада украины
в мире
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Проект заявления об обращении к парламентам иностранных государств с призывом остановить действие договоров с Россией об избежании двойного налогообложения зарегистрирован в Верховной раде Украины.Документ был внесен в парламент в четверг. Среди его инициаторов депутаты от партии "Голос" Ярослав Железняк, Юлия Клименко, депутаты от партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев, Александр Горобец.Ранее украинский парламент проголосовал за денонсацию соглашения с РФ об избежании двойного налогообложения.
https://ria.ru/20220501/denonsatsiya-1786481610.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юлия клименко, россия, даниил гетманцев, украина, верховная рада украины, в мире
14:19 02.06.2022 (обновлено: 14:26 02.06.2022)
В Раду внесли проект с призывом разорвать с Россией налоговые соглашения
В Раду внесли проект с призывом к странам разорвать с Россией налоговые соглашения