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В Раду внесли проект с призывом разорвать с Россией налоговые соглашения - РИА Новости, 02.06.2022
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В Раду внесли проект с призывом разорвать с Россией налоговые соглашения
В Раду внесли проект с призывом разорвать с Россией налоговые соглашения - РИА Новости, 02.06.2022
В Раду внесли проект с призывом разорвать с Россией налоговые соглашения
Проект заявления об обращении к парламентам иностранных государств с призывом остановить действие договоров с Россией об избежании двойного налогообложения... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T14:19
2022-06-02T14:26
юлия клименко
россия
даниил гетманцев
украина
верховная рада украины
в мире
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Проект заявления об обращении к парламентам иностранных государств с призывом остановить действие договоров с Россией об избежании двойного налогообложения зарегистрирован в Верховной раде Украины.Документ был внесен в парламент в четверг. Среди его инициаторов депутаты от партии "Голос" Ярослав Железняк, Юлия Клименко, депутаты от партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев, Александр Горобец.Ранее украинский парламент проголосовал за денонсацию соглашения с РФ об избежании двойного налогообложения.
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юлия клименко, россия, даниил гетманцев, украина, верховная рада украины, в мире
14:19 02.06.2022 (обновлено: 14:26 02.06.2022)
 
В Раду внесли проект с призывом разорвать с Россией налоговые соглашения

В Раду внесли проект с призывом к странам разорвать с Россией налоговые соглашения

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Проект заявления об обращении к парламентам иностранных государств с призывом остановить действие договоров с Россией об избежании двойного налогообложения зарегистрирован в Верховной раде Украины.
Документ был внесен в парламент в четверг. Среди его инициаторов депутаты от партии "Голос" Ярослав Железняк, Юлия Клименко, депутаты от партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев, Александр Горобец.
Ранее украинский парламент проголосовал за денонсацию соглашения с РФ об избежании двойного налогообложения.
Здание правительства Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
1 мая, 19:02
Украина денонсировала соглашение с Россией в области рыбного хозяйства
 
Юлия КлименкоРоссияДаниил ГетманцевУкраинаВерховная Рада УкраиныВ мире
 
 
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