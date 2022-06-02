https://ria.ru/20220602/nagrady-1792740041.html

Лучших предпринимателей наградили в Ростовской области

Лучших предпринимателей наградили в Ростовской области - РИА Новости, 02.06.2022

Лучших предпринимателей наградили в Ростовской области

Победителей региональной премии "Бизнес Дона" наградили в Ростовской области в четверг, сообщает правительство региона. РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T20:05

2022-06-02T20:05

2022-06-02T20:07

ростовская область

экономика

василий голубев

ростовская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571461863_0:49:3467:1999_1920x0_80_0_0_fb907e391705f372d1b79cb8e6e25117.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 июн - РИА Новости. Победителей региональной премии "Бизнес Дона" наградили в Ростовской области в четверг, сообщает правительство региона.Ежегодный региональный конкурс для субъектов малого и среднего предпринимательства "Бизнес Дона" проводится с 2012 года для популяризации предпринимательства и поощрения лучших в своем деле.В текущем году участников рейтинга было почти вдвое больше, чем год назад. За звание лучших 100 представителей малого и среднего бизнеса боролись в пяти номинациях: "Сфера услуг", "Торговля", "Агробизнес", а также "Производство" и "Инновации"."Награды 15 победителям конкурса сегодня, 2 июня, вручил губернатор Ростовской области Василий Голубев", - говорится в сообщении. Он отметил, что за прошедшие годы не изменилась главная идея конкурса – это признание достижений, высокая оценка кропотливого труда ростовских предпринимателей."Особенно ценно, что в период пандемии и с введением антироссийских санкций вы проявляете социальную ответственность, сохраняете бизнес и рабочие места", - обратился глава региона к бизнес-сообществу. Он добавил, что бизнес активно влияет на вопросы занятости, служит основой для формирования конкурентной среды.Голубев напомнил о произошедших масштабных структурных изменениях в экономике. На федеральном уровне был принят комплекс из 250 первоочередных мер поддержки: в сфере кредитования, налогообложения, логистики, госзакупок, импортозамещения. В Ростовской области также сохранили действующие формы поддержки бизнеса и разработали региональный пакет, включающий более 100 мер.По числу субъектов малого и среднего бизнеса Ростовская область находится на шестом месте в стране. В регионе работает более 170 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса, на которых трудятся свыше 710 тысяч человек, в том числе 130 тысяч самозанятых.

https://ria.ru/20220323/stavki-1779746392.html

https://ria.ru/20220421/deputaty-1784739763.html

ростовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, василий голубев, ростовская область