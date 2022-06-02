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Лучших предпринимателей наградили в Ростовской области - РИА Новости, 02.06.2022
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Лучших предпринимателей наградили в Ростовской области
Лучших предпринимателей наградили в Ростовской области - РИА Новости, 02.06.2022
Лучших предпринимателей наградили в Ростовской области
Победителей региональной премии "Бизнес Дона" наградили в Ростовской области в четверг, сообщает правительство региона. РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T20:05
2022-06-02T20:07
ростовская область
экономика
василий голубев
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 июн - РИА Новости. Победителей региональной премии "Бизнес Дона" наградили в Ростовской области в четверг, сообщает правительство региона.Ежегодный региональный конкурс для субъектов малого и среднего предпринимательства "Бизнес Дона" проводится с 2012 года для популяризации предпринимательства и поощрения лучших в своем деле.В текущем году участников рейтинга было почти вдвое больше, чем год назад. За звание лучших 100 представителей малого и среднего бизнеса боролись в пяти номинациях: "Сфера услуг", "Торговля", "Агробизнес", а также "Производство" и "Инновации"."Награды 15 победителям конкурса сегодня, 2 июня, вручил губернатор Ростовской области Василий Голубев", - говорится в сообщении. Он отметил, что за прошедшие годы не изменилась главная идея конкурса – это признание достижений, высокая оценка кропотливого труда ростовских предпринимателей."Особенно ценно, что в период пандемии и с введением антироссийских санкций вы проявляете социальную ответственность, сохраняете бизнес и рабочие места", - обратился глава региона к бизнес-сообществу. Он добавил, что бизнес активно влияет на вопросы занятости, служит основой для формирования конкурентной среды.Голубев напомнил о произошедших масштабных структурных изменениях в экономике. На федеральном уровне был принят комплекс из 250 первоочередных мер поддержки: в сфере кредитования, налогообложения, логистики, госзакупок, импортозамещения. В Ростовской области также сохранили действующие формы поддержки бизнеса и разработали региональный пакет, включающий более 100 мер.По числу субъектов малого и среднего бизнеса Ростовская область находится на шестом месте в стране. В регионе работает более 170 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса, на которых трудятся свыше 710 тысяч человек, в том числе 130 тысяч самозанятых.
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экономика, василий голубев, ростовская область
20:05 02.06.2022 (обновлено: 20:07 02.06.2022)
 

Лучших предпринимателей наградили в Ростовской области

© Сергей ПивоваровТемерницкий мост в Ростове-на-Дону
Темерницкий мост в Ростове-на-Дону
© Сергей Пивоваров
Темерницкий мост в Ростове-на-Дону. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 июн - РИА Новости. Победителей региональной премии "Бизнес Дона" наградили в Ростовской области в четверг, сообщает правительство региона.
Ежегодный региональный конкурс для субъектов малого и среднего предпринимательства "Бизнес Дона" проводится с 2012 года для популяризации предпринимательства и поощрения лучших в своем деле.
В текущем году участников рейтинга было почти вдвое больше, чем год назад. За звание лучших 100 представителей малого и среднего бизнеса боролись в пяти номинациях: "Сфера услуг", "Торговля", "Агробизнес", а также "Производство" и "Инновации".
"Награды 15 победителям конкурса сегодня, 2 июня, вручил губернатор Ростовской области Василий Голубев", - говорится в сообщении. Он отметил, что за прошедшие годы не изменилась главная идея конкурса – это признание достижений, высокая оценка кропотливого труда ростовских предпринимателей.
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Голубев напомнил о произошедших масштабных структурных изменениях в экономике. На федеральном уровне был принят комплекс из 250 первоочередных мер поддержки: в сфере кредитования, налогообложения, логистики, госзакупок, импортозамещения. В Ростовской области также сохранили действующие формы поддержки бизнеса и разработали региональный пакет, включающий более 100 мер.
По числу субъектов малого и среднего бизнеса Ростовская область находится на шестом месте в стране. В регионе работает более 170 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса, на которых трудятся свыше 710 тысяч человек, в том числе 130 тысяч самозанятых.

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