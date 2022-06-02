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Жителя Читы посмертно наградили орденом Мужества за подвиг на Украине - РИА Новости, 02.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220602/nagrada-1792559567.html
Жителя Читы посмертно наградили орденом Мужества за подвиг на Украине
Жителя Читы посмертно наградили орденом Мужества за подвиг на Украине - РИА Новости, 02.06.2022
Жителя Читы посмертно наградили орденом Мужества за подвиг на Украине
Командовавший группой разведчиков житель Читы Егор Иконников посмертно награжден орденом Мужества за спасение сослуживцев в ходе спецоперации на Украине,... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T10:48
2022-06-02T10:51
специальная военная операция на украине
общество
владимир путин
украина
россия
донбасс
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ЧИТА, 2 июн - РИА Новости. Командовавший группой разведчиков житель Читы Егор Иконников посмертно награжден орденом Мужества за спасение сослуживцев в ходе спецоперации на Украине, сообщил глава администрации города Александр Сапожников."Семнадцатого мая группа разведчиков под командованием Егора столкнулась с превосходящими силами противника. Благодаря решительным и смелым действиям своего командира группа совершила обходной манёвр и вышла во фланг противника, нанеся ему огневое поражение. В ходе ожесточенного боя враг подтянул свежие резервы и открыл огонь из артиллерии. Грамотные действия офицера по управлению боем спасли разведчиков от окружения", - написал Сапожников на своей странице во "ВКонтакте".Он уточнил, что Иконников получил в бою тяжелое ранение, которое стало смертельным."За проявленные мужество и героизм он был посмертно награждён орденом Мужества. Награда вручена родным забайкальского воина. Офицер навсегда оставил о себе память как о мужественном и целеустремлённом человеке, добром и отзывчивом товарище", - добавил Сапожников.Глава администрации также принёс соболезнования родным и близким Иконникова.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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общество, владимир путин, украина, россия, донбасс
10:48 02.06.2022 (обновлено: 10:51 02.06.2022)
 
Жителя Читы посмертно наградили орденом Мужества за подвиг на Украине

Жителя Читы посмертно наградили орденом Мужества за спасение группы разведчиков на Украине

© Фото : МБОУ СОШ №2Егор Иконников
Егор Иконников - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© Фото : МБОУ СОШ №2
Егор Иконников
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ЧИТА, 2 июн - РИА Новости. Командовавший группой разведчиков житель Читы Егор Иконников посмертно награжден орденом Мужества за спасение сослуживцев в ходе спецоперации на Украине, сообщил глава администрации города Александр Сапожников.
"Семнадцатого мая группа разведчиков под командованием Егора столкнулась с превосходящими силами противника. Благодаря решительным и смелым действиям своего командира группа совершила обходной манёвр и вышла во фланг противника, нанеся ему огневое поражение. В ходе ожесточенного боя враг подтянул свежие резервы и открыл огонь из артиллерии. Грамотные действия офицера по управлению боем спасли разведчиков от окружения", - написал Сапожников на своей странице во "ВКонтакте".
Он уточнил, что Иконников получил в бою тяжелое ранение, которое стало смертельным.
"За проявленные мужество и героизм он был посмертно награждён орденом Мужества. Награда вручена родным забайкальского воина. Офицер навсегда оставил о себе память как о мужественном и целеустремлённом человеке, добром и отзывчивом товарище", - добавил Сапожников.
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Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоВладимир ПутинУкраинаРоссияДонбасс
 
 
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