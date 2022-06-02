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Большая часть иностранных наемников, воевавших за Киев, уничтожены - РИА Новости, 02.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220602/naemniki-1792577608.html
Большая часть иностранных наемников, воевавших за Киев, уничтожены
Большая часть иностранных наемников, воевавших за Киев, уничтожены - РИА Новости, 02.06.2022
Большая часть иностранных наемников, воевавших за Киев, уничтожены
Большую часть иностранных наемников на Украине уничтожили в бою из-за их слабой подготовки, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T11:44
2022-06-02T18:29
специальная военная операция на украине
в мире
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Большую часть иностранных наемников на Украине уничтожили в бою из-за их слабой подготовки, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.Он добавил, что общая численность иностранных наемников на Украине сократилась практически в два раза — с 6,6 до 3,5 тысячи человек. При этом их поток с начала мая почти иссяк.Взятые в плен на допросах сетуют, что командиры подразделений ВСУ и Нацгвардии, стремясь снизить потери среди своих военнослужащих, жертвуют иностранцами в первую очередь, продолжил Конашенков.Из-за больших потерь наемники стремятся покинуть Украину, но этому препятствуют власти.Он напомнил, что в соответствии с международным гуманитарным правом наемники не являются комбатантами, поэтому в лучшем случае их ждет уголовная ответственность.При этом попытки гарантировать иностранцам правовую защиту, включая их в списочный состав подразделений ВСУ или Нацгвардии, либо выдавая им украинские паспорта, не помогут уйти от ответственности, заключил представитель Минобороны.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220601/naemniki-1792309069.html
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в мире, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
11:44 02.06.2022 (обновлено: 18:29 02.06.2022)
 
Большая часть иностранных наемников, воевавших за Киев, уничтожены

Минобороны: число иностранных наемников на Украине сократилось до 3,5 тысячи человек

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкКепка украинского военнослужащего
Кепка украинского военнослужащего - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Кепка украинского военнослужащего. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Большую часть иностранных наемников на Украине уничтожили в бою из-за их слабой подготовки, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

"Сотни иностранных наемников на Украине были уничтожены российским высокоточным оружием большой дальности вскоре после прибытия еще в местах прохождения ими доподготовки и слаживания тактических подразделений. Но большая часть наемников уничтожены в зоне боевых действий вследствие низкого уровня подготовки и отсутствия реального боевого опыта", — сказал генерал-майор.

Он добавил, что общая численность иностранных наемников на Украине сократилась практически в два раза — с 6,6 до 3,5 тысячи человек. При этом их поток с начала мая почти иссяк.
Взятые в плен на допросах сетуют, что командиры подразделений ВСУ и Нацгвардии, стремясь снизить потери среди своих военнослужащих, жертвуют иностранцами в первую очередь, продолжил Конашенков.
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Из-за больших потерь наемники стремятся покинуть Украину, но этому препятствуют власти.

"Вследствие замалчивания потерь киевским режимом и отсутствия останков, родственники наемников в странах проживания об их гибели просто не знают. Столкнувшись с реальной боевой обстановкой и большими потерями среди военнослужащих ВСУ, Нацгвардиии и иностранцев, значительное число наемников предпочитают поскорее покинуть территорию Украины, но киевский режим всячески препятствует их выезду за рубеж", — отметил Конашенков.

Он напомнил, что в соответствии с международным гуманитарным правом наемники не являются комбатантами, поэтому в лучшем случае их ждет уголовная ответственность.
При этом попытки гарантировать иностранцам правовую защиту, включая их в списочный состав подразделений ВСУ или Нацгвардии, либо выдавая им украинские паспорта, не помогут уйти от ответственности, заключил представитель Минобороны.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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