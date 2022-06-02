https://ria.ru/20220602/naemniki-1792577608.html

Большая часть иностранных наемников, воевавших за Киев, уничтожены

Большая часть иностранных наемников, воевавших за Киев, уничтожены - РИА Новости, 02.06.2022

Большая часть иностранных наемников, воевавших за Киев, уничтожены

Большую часть иностранных наемников на Украине уничтожили в бою из-за их слабой подготовки, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T11:44

2022-06-02T11:44

2022-06-02T18:29

специальная военная операция на украине

в мире

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Большую часть иностранных наемников на Украине уничтожили в бою из-за их слабой подготовки, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.Он добавил, что общая численность иностранных наемников на Украине сократилась практически в два раза — с 6,6 до 3,5 тысячи человек. При этом их поток с начала мая почти иссяк.Взятые в плен на допросах сетуют, что командиры подразделений ВСУ и Нацгвардии, стремясь снизить потери среди своих военнослужащих, жертвуют иностранцами в первую очередь, продолжил Конашенков.Из-за больших потерь наемники стремятся покинуть Украину, но этому препятствуют власти.Он напомнил, что в соответствии с международным гуманитарным правом наемники не являются комбатантами, поэтому в лучшем случае их ждет уголовная ответственность.При этом попытки гарантировать иностранцам правовую защиту, включая их в списочный состав подразделений ВСУ или Нацгвардии, либо выдавая им украинские паспорта, не помогут уйти от ответственности, заключил представитель Минобороны.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220601/naemniki-1792309069.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220602/merkel-1792575020.html

украина

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)