https://ria.ru/20220602/naemniki-1792576991.html

Приток иностранных наемников на Украину фактически иссяк, заявило МО

Приток иностранных наемников на Украину фактически иссяк, заявило МО - РИА Новости, 02.06.2022

Приток иностранных наемников на Украину фактически иссяк, заявило МО

Приток иностранных наёмников на Украину с начала мая иссяк, их общее число на Украине сократилось с 6,6 до 3,5 тысячи человек, сообщил журналистам в четверг... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T11:41

2022-06-02T11:41

2022-06-02T11:50

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Приток иностранных наёмников на Украину с начала мая иссяк, их общее число на Украине сократилось с 6,6 до 3,5 тысячи человек, сообщил журналистам в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Отмечаем, что с начала мая фактически иссяк приток на Украину иностранных наёмников для участия в боевых действиях против российских вооружённых сил. По имеющимся в нашем распоряжении данным, на сегодняшний день общая численность иностранных наёмников на Украине сократилась практически в два раза - с 6,6 до 3,5 тысяч человек", - сказал он.Он добавил, что при этом "число наёмников в боевых подразделениях ВСУ и Нацгвардии в Донбассе сократилось на порядки".

https://ria.ru/20220602/svetlodarsk-1792353054.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), россия