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Приток иностранных наемников на Украину фактически иссяк, заявило МО
Приток иностранных наемников на Украину фактически иссяк, заявило МО - РИА Новости, 02.06.2022
Приток иностранных наемников на Украину фактически иссяк, заявило МО
Приток иностранных наёмников на Украину с начала мая иссяк, их общее число на Украине сократилось с 6,6 до 3,5 тысячи человек, сообщил журналистам в четверг... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T11:41
2022-06-02T11:41
2022-06-02T11:50
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Приток иностранных наёмников на Украину с начала мая иссяк, их общее число на Украине сократилось с 6,6 до 3,5 тысячи человек, сообщил журналистам в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Отмечаем, что с начала мая фактически иссяк приток на Украину иностранных наёмников для участия в боевых действиях против российских вооружённых сил. По имеющимся в нашем распоряжении данным, на сегодняшний день общая численность иностранных наёмников на Украине сократилась практически в два раза - с 6,6 до 3,5 тысяч человек", - сказал он.Он добавил, что при этом "число наёмников в боевых подразделениях ВСУ и Нацгвардии в Донбассе сократилось на порядки".
https://ria.ru/20220602/svetlodarsk-1792353054.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
11:41 02.06.2022 (обновлено: 11:50 02.06.2022)
Приток иностранных наемников на Украину фактически иссяк, заявило МО
Минобороны: приток иностранных наемников на Украину фактически иссяк с начала мая