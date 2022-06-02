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Приток иностранных наемников на Украину фактически иссяк, заявило МО - РИА Новости, 02.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220602/naemniki-1792576991.html
Приток иностранных наемников на Украину фактически иссяк, заявило МО
Приток иностранных наемников на Украину фактически иссяк, заявило МО - РИА Новости, 02.06.2022
Приток иностранных наемников на Украину фактически иссяк, заявило МО
Приток иностранных наёмников на Украину с начала мая иссяк, их общее число на Украине сократилось с 6,6 до 3,5 тысячи человек, сообщил журналистам в четверг... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T11:41
2022-06-02T11:50
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Приток иностранных наёмников на Украину с начала мая иссяк, их общее число на Украине сократилось с 6,6 до 3,5 тысячи человек, сообщил журналистам в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Отмечаем, что с начала мая фактически иссяк приток на Украину иностранных наёмников для участия в боевых действиях против российских вооружённых сил. По имеющимся в нашем распоряжении данным, на сегодняшний день общая численность иностранных наёмников на Украине сократилась практически в два раза - с 6,6 до 3,5 тысяч человек", - сказал он.Он добавил, что при этом "число наёмников в боевых подразделениях ВСУ и Нацгвардии в Донбассе сократилось на порядки".
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
11:41 02.06.2022 (обновлено: 11:50 02.06.2022)
 
Приток иностранных наемников на Украину фактически иссяк, заявило МО

Минобороны: приток иностранных наемников на Украину фактически иссяк с начала мая

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные на БМП
Украинские военные на БМП - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные на БМП. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Приток иностранных наёмников на Украину с начала мая иссяк, их общее число на Украине сократилось с 6,6 до 3,5 тысячи человек, сообщил журналистам в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Отмечаем, что с начала мая фактически иссяк приток на Украину иностранных наёмников для участия в боевых действиях против российских вооружённых сил. По имеющимся в нашем распоряжении данным, на сегодняшний день общая численность иностранных наёмников на Украине сократилась практически в два раза - с 6,6 до 3,5 тысяч человек", - сказал он.
Он добавил, что при этом "число наёмников в боевых подразделениях ВСУ и Нацгвардии в Донбассе сократилось на порядки".
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Россия
 
 
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