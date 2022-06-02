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Хакер из RaHDIt: украинские мошенники стали реже звонить в Россию - РИА Новости, 02.06.2022
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Хакер из RaHDIt: украинские мошенники стали реже звонить в Россию
Хакер из RaHDIt: украинские мошенники стали реже звонить в Россию - РИА Новости, 02.06.2022
Хакер из RaHDIt: украинские мошенники стали реже звонить в Россию
Большинство мошеннических телефонных звонков идет в Россию с Украины, а с начала спецоперации их резко стало меньше, сообщил РИА Новости на условиях анонимности РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T07:43
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россия
украина
технологии
общество
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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Большинство мошеннических телефонных звонков идет в Россию с Украины, а с начала спецоперации их резко стало меньше, сообщил РИА Новости на условиях анонимности хакер из российской группы RaHDIt."С началом спецоперации звонки резко прекратились. Понятно, что вся "служба безопасности Сбербанка" сидела на территории Украины", - сказал он.Хакер подчеркнул, что большинство звонков мошенников шло из колл-центров на Украине."Но большинство этих колл-центров работает не на спецслужбы, а работает на себя. Они обзванивают граждан РФ, потому что произошел правовой вакуум: на территории Украины их спецслужбы не мешают им этим заниматься при условии, что они не будут этим заниматься в отношении украинских граждан", - сказал хакер.В начале российской спецоперации на Украине группа RaHDIt одновременно взломала все 755 правительственных украинских сайтов, в частности были взломаны ресурсы местных органов власти по всей стране.Также RaHDIt с начала спецоперации ведет информационный ресурс "Немезида". На нем 1 июня были опубликованы сведения о 700 сотрудниках Службы безопасности Украины с фотографиями, телефонами и даже адресами проживания. Подлинность этих данных подтвердил РИА Новости один из сотрудников российских спецслужб.Помимо общей информации, хакерская группа раскрыла некоторые увлечения украинских спецслужбистов, например азартные игры и нетрадиционные личные пристрастия.
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
Хакер RaHDIt: с начала спецоперации звонков от украинских мошенников стало меньше
Большинство мошеннических телефонных звонков идет в Россию с Украины, а с начала спецоперации их резко стало меньше, сообщил РИА Новости на условиях анонимности хакер из российской группы RaHDIt.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, украина, технологии, общество
07:43 02.06.2022 (обновлено: 09:46 02.06.2022)
 
Хакер из RaHDIt: украинские мошенники стали реже звонить в Россию

Хакер из RaHDIt: украинские мошенники стали реже звонить в Россию с началом спецоперации

Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Большинство мошеннических телефонных звонков идет в Россию с Украины, а с начала спецоперации их резко стало меньше, сообщил РИА Новости на условиях анонимности хакер из российской группы RaHDIt.
"С началом спецоперации звонки резко прекратились. Понятно, что вся "служба безопасности Сбербанка" сидела на территории Украины", - сказал он.
Хакер подчеркнул, что большинство звонков мошенников шло из колл-центров на Украине.
"Но большинство этих колл-центров работает не на спецслужбы, а работает на себя. Они обзванивают граждан РФ, потому что произошел правовой вакуум: на территории Украины их спецслужбы не мешают им этим заниматься при условии, что они не будут этим заниматься в отношении украинских граждан", - сказал хакер.
В начале российской спецоперации на Украине группа RaHDIt одновременно взломала все 755 правительственных украинских сайтов, в частности были взломаны ресурсы местных органов власти по всей стране.
Смартфон в руке - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
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ВТБ предупредил о мошенниках, звонящих через мессенджеры
Также RaHDIt с начала спецоперации ведет информационный ресурс "Немезида". На нем 1 июня были опубликованы сведения о 700 сотрудниках Службы безопасности Украины с фотографиями, телефонами и даже адресами проживания. Подлинность этих данных подтвердил РИА Новости один из сотрудников российских спецслужб.
Помимо общей информации, хакерская группа раскрыла некоторые увлечения украинских спецслужбистов, например азартные игры и нетрадиционные личные пристрастия.
 
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