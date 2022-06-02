https://ria.ru/20220602/moshenniki-1792512350.html

Хакер из RaHDIt: украинские мошенники стали реже звонить в Россию

Хакер из RaHDIt: украинские мошенники стали реже звонить в Россию - РИА Новости, 02.06.2022

Хакер из RaHDIt: украинские мошенники стали реже звонить в Россию

Большинство мошеннических телефонных звонков идет в Россию с Украины, а с начала спецоперации их резко стало меньше, сообщил РИА Новости на условиях анонимности РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T07:43

2022-06-02T07:43

2022-06-02T09:46

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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Большинство мошеннических телефонных звонков идет в Россию с Украины, а с начала спецоперации их резко стало меньше, сообщил РИА Новости на условиях анонимности хакер из российской группы RaHDIt."С началом спецоперации звонки резко прекратились. Понятно, что вся "служба безопасности Сбербанка" сидела на территории Украины", - сказал он.Хакер подчеркнул, что большинство звонков мошенников шло из колл-центров на Украине."Но большинство этих колл-центров работает не на спецслужбы, а работает на себя. Они обзванивают граждан РФ, потому что произошел правовой вакуум: на территории Украины их спецслужбы не мешают им этим заниматься при условии, что они не будут этим заниматься в отношении украинских граждан", - сказал хакер.В начале российской спецоперации на Украине группа RaHDIt одновременно взломала все 755 правительственных украинских сайтов, в частности были взломаны ресурсы местных органов власти по всей стране.Также RaHDIt с начала спецоперации ведет информационный ресурс "Немезида". На нем 1 июня были опубликованы сведения о 700 сотрудниках Службы безопасности Украины с фотографиями, телефонами и даже адресами проживания. Подлинность этих данных подтвердил РИА Новости один из сотрудников российских спецслужб.Помимо общей информации, хакерская группа раскрыла некоторые увлечения украинских спецслужбистов, например азартные игры и нетрадиционные личные пристрастия.

https://ria.ru/20220601/moshenniki-1792247787.html

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Хакер RaHDIt: с начала спецоперации звонков от украинских мошенников стало меньше Большинство мошеннических телефонных звонков идет в Россию с Украины, а с начала спецоперации их резко стало меньше, сообщил РИА Новости на условиях анонимности хакер из российской группы RaHDIt. 2022-06-02T07:43 true PT1M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, украина, технологии, общество