https://ria.ru/20220602/monety-1792505380.html

Сахалинские таможенники изъяли у гражданина США старинные монеты

Сахалинские таможенники изъяли у гражданина США старинные монеты - РИА Новости, 02.06.2022

Сахалинские таможенники изъяли у гражданина США старинные монеты

Старинные серебряные монеты обнаружены у гражданина США, вылетавшего из Южно-Сахалинска в Токио, сообщила в четверг пресс-служба Сахалинской таможни. РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T04:46

2022-06-02T04:46

2022-06-02T04:46

происшествия

сша

япония

южно-сахалинск

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 июн – РИА Новости. Старинные серебряные монеты обнаружены у гражданина США, вылетавшего из Южно-Сахалинска в Токио, сообщила в четверг пресс-служба Сахалинской таможни.Монеты инспектор таможни обнаружил с помощью рентгеноскопического оборудования в чемодане гражданина США, вылетавшего транзитом на родину через Японию. Пассажир пояснил, что коллекционирует предметы нумизматики."Таможенная экспертиза установила, что денежные знаки изготовлены в 1879–1900 годах в Филадельфии, Новом Орлеане и Сан-Франциско. Монеты относятся к категории культурных ценностей, так как созданы более 100 лет назад. При вывозе с территории России такие предметы, независимо от страны происхождения, подлежат декларированию, и могут быть вывезены только при наличии разрешения Министерства культуры РФ", - отмечает пресс-служба.В отношении гражданина США возбуждены два административных дела за недекларирование товаров и нарушение установленных запретов и ограничений на их вывоз. Монеты задержаны, проводится расследование.За данное правонарушение предусмотрены штрафные санкции, не исключена конфискация предмета правонарушения.

https://ria.ru/20220412/taozhnya-1783155560.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, сша, япония, южно-сахалинск