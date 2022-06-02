Сахалинские таможенники изъяли у гражданина США старинные монеты
Сахалинские таможенники обнаружили 34 серебряные монеты у американца, вылетавшего в Токио
© Дальневосточное таможенное управление34 серебряные монеты номиналом один доллар в багаже у гражданина США, вылетавшего из Южно-Сахалинска в Токио
© Дальневосточное таможенное управление
34 серебряные монеты номиналом один доллар в багаже у гражданина США, вылетавшего из Южно-Сахалинска в Токио
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 июн – РИА Новости. Старинные серебряные монеты обнаружены у гражданина США, вылетавшего из Южно-Сахалинска в Токио, сообщила в четверг пресс-служба Сахалинской таможни.
"Таможенники обнаружили 34 серебряные монеты номиналом 1 доллар в багаже у гражданина США, вылетавшего из Южно-Сахалинска в Токио. Экспертиза показала, что они являются культурной ценностью", - говорится в релизе.
"Таможенная экспертиза установила, что денежные знаки изготовлены в 1879–1900 годах в Филадельфии, Новом Орлеане и Сан-Франциско. Монеты относятся к категории культурных ценностей, так как созданы более 100 лет назад. При вывозе с территории России такие предметы, независимо от страны происхождения, подлежат декларированию, и могут быть вывезены только при наличии разрешения Министерства культуры РФ", - отмечает пресс-служба.
В отношении гражданина США возбуждены два административных дела за недекларирование товаров и нарушение установленных запретов и ограничений на их вывоз. Монеты задержаны, проводится расследование.
За данное правонарушение предусмотрены штрафные санкции, не исключена конфискация предмета правонарушения.