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Сахалинские таможенники изъяли у гражданина США старинные монеты - РИА Новости, 02.06.2022
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Сахалинские таможенники изъяли у гражданина США старинные монеты
Сахалинские таможенники изъяли у гражданина США старинные монеты - РИА Новости, 02.06.2022
Сахалинские таможенники изъяли у гражданина США старинные монеты
Старинные серебряные монеты обнаружены у гражданина США, вылетавшего из Южно-Сахалинска в Токио, сообщила в четверг пресс-служба Сахалинской таможни. РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T04:46
2022-06-02T04:46
происшествия
сша
япония
южно-сахалинск
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 июн – РИА Новости. Старинные серебряные монеты обнаружены у гражданина США, вылетавшего из Южно-Сахалинска в Токио, сообщила в четверг пресс-служба Сахалинской таможни.Монеты инспектор таможни обнаружил с помощью рентгеноскопического оборудования в чемодане гражданина США, вылетавшего транзитом на родину через Японию. Пассажир пояснил, что коллекционирует предметы нумизматики."Таможенная экспертиза установила, что денежные знаки изготовлены в 1879–1900 годах в Филадельфии, Новом Орлеане и Сан-Франциско. Монеты относятся к категории культурных ценностей, так как созданы более 100 лет назад. При вывозе с территории России такие предметы, независимо от страны происхождения, подлежат декларированию, и могут быть вывезены только при наличии разрешения Министерства культуры РФ", - отмечает пресс-служба.В отношении гражданина США возбуждены два административных дела за недекларирование товаров и нарушение установленных запретов и ограничений на их вывоз. Монеты задержаны, проводится расследование.За данное правонарушение предусмотрены штрафные санкции, не исключена конфискация предмета правонарушения.
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происшествия, сша, япония, южно-сахалинск
04:46 02.06.2022
 
Сахалинские таможенники изъяли у гражданина США старинные монеты

Сахалинские таможенники обнаружили 34 серебряные монеты у американца, вылетавшего в Токио

© Дальневосточное таможенное управление34 серебряные монеты номиналом один доллар в багаже у гражданина США, вылетавшего из Южно-Сахалинска в Токио
34 серебряные монеты номиналом один доллар в багаже у гражданина США, вылетавшего из Южно-Сахалинска в Токио
© Дальневосточное таможенное управление
34 серебряные монеты номиналом один доллар в багаже у гражданина США, вылетавшего из Южно-Сахалинска в Токио
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 июн – РИА Новости. Старинные серебряные монеты обнаружены у гражданина США, вылетавшего из Южно-Сахалинска в Токио, сообщила в четверг пресс-служба Сахалинской таможни.
"Таможенники обнаружили 34 серебряные монеты номиналом 1 доллар в багаже у гражданина США, вылетавшего из Южно-Сахалинска в Токио. Экспертиза показала, что они являются культурной ценностью", - говорится в релизе.
Монеты инспектор таможни обнаружил с помощью рентгеноскопического оборудования в чемодане гражданина США, вылетавшего транзитом на родину через Японию. Пассажир пояснил, что коллекционирует предметы нумизматики.
"Таможенная экспертиза установила, что денежные знаки изготовлены в 1879–1900 годах в Филадельфии, Новом Орлеане и Сан-Франциско. Монеты относятся к категории культурных ценностей, так как созданы более 100 лет назад. При вывозе с территории России такие предметы, независимо от страны происхождения, подлежат декларированию, и могут быть вывезены только при наличии разрешения Министерства культуры РФ", - отмечает пресс-служба.
В отношении гражданина США возбуждены два административных дела за недекларирование товаров и нарушение установленных запретов и ограничений на их вывоз. Монеты задержаны, проводится расследование.
За данное правонарушение предусмотрены штрафные санкции, не исключена конфискация предмета правонарушения.
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