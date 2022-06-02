https://ria.ru/20220602/moldaviya-1792641804.html

Элеваторы в Молдавии забиты пшеницей с Украины, рассказал эксперт

Элеваторы в Молдавии забиты пшеницей с Украины, рассказал эксперт - РИА Новости, 02.06.2022

Элеваторы в Молдавии забиты пшеницей с Украины, рассказал эксперт

Экспорт пшеницы из Молдавии запрещен, но и хранить его в стране почти негде, поскольку основной экспортер и владелец хранилищ забил элеваторы дешевым зерном с... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T14:50

2022-06-02T14:50

2022-06-02T14:50

в мире

молдавия

украина

россия

дмитрий медведев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790959933_83:0:2757:1504_1920x0_80_0_0_8daa6036f566d07fdd5f6e691f8b0b4d.jpg

КИШИНЕВ, 2 июн — РИА Новости. Экспорт пшеницы из Молдавии запрещен, но и хранить его в стране почти негде, поскольку основной экспортер и владелец хранилищ забил элеваторы дешевым зерном с Украины, заявил в комментарии РИА Новости глава ассоциации "Сила фермеров" Александр Слусарь.Молдавия с 1 марта запретила экспорт пшеницы и сахара ради продовольственной безопасности."На сегодняшний день есть проблема с уборкой и хранением пшеницы, поскольку холдинг Trans Oil, которому принадлежит большая часть элеваторов в Молдавии, сейчас завозит пшеницу из Украины. Мы можем попасть в неординарную ситуацию, когда элеваторы будут забиты импортной пшеницей, а нашим фермерам предложат искать другие места хранения или продавать зерно за бесценок внутри страны, поскольку ее экспорт запрещен", - заявил Слусарь.Он рассказал, что ценовую политику на рынке зерна определяет Trans Oil, поскольку остальные компании зависят от холдинга в вопросах перевозки пшеницы. По его словам, большая часть украинского зерна отправляется дальше транзитом, но часть остается в стране для внутренних нужд холдинга."Украина сейчас готова продавать зерно очень дешево, этим пользуются, получают сверхприбыль, забивают элеваторы, потом станут продавать на внутреннем рынке уже по рыночным ценам, а деньги останутся в офшорных агрохолдингах. Учитывая, что Trans Oil имеет свои вагоны, свой терминал в порту, свои элеваторы, холдинг сделает все возможное, чтобы помешать фермерам продавать зерно за рубеж, даже если кабмин это разрешит, ведь вся инфраструктура транспорта, хранения и экспорта за последние годы была захвачена Trans Oil", - объясняет эксперт.Слусарь подчеркивает, что расходы фермеров в последнее время выросли, им пришлось покупать семена, удобрения, дизельное топливо по завышенным ценам, они планировали компенсировать расходы за счет цен на продукцию, но столкнулись с монополистами. Фермеры обращались за помощью в правительство, в парламент, они настаивают, что нужно демонополизировать рынки, поддерживать малый и средний агробизнес. Слусарь допустил, что из-за этой ситуации в Молдавии возможны протесты.В группу Trans Oil входят около 30 компаний, ей принадлежат масличные заводы, элеваторы, зерновые терминалы, а также десятки тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий в Молдавии.Ранее Молдавия предприняла ряд мер для обеспечения продовольственной безопасности. В конце февраля комиссия по чрезвычайным ситуациям отменила торговую надбавку на свинину на кости, мясо птицы, замороженную рыбу, свекловичный сахар, макаронные изделия, яйца, картофель, лук, белокочанную капусту, морковь, свеклу и подсолнечное масло. С 1 марта из страны запрещено вывозить пшеницу и сахар.Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о последствиях санкций против РФ, заявлял, что они приведут к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах.

https://radiosputnik.ria.ru/20220601/bashirov-1792490560.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220602/fao-1792544994.html

молдавия

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, молдавия, украина, россия, дмитрий медведев