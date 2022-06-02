https://ria.ru/20220602/moldaviya-1792591073.html
Власти Молдавии хотят разрешить присутствие иностранных военных в стране
Власти Молдавии хотят разрешить присутствие иностранных военных в стране - РИА Новости, 02.06.2022
Власти Молдавии хотят разрешить присутствие иностранных военных в стране
Власти Молдавии готовят законопроекты, которые позволят ввести в страну иностранный контингент со своим оружием, оппозиция хотела исключить эти вопросы из... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T12:24
2022-06-02T12:24
2022-06-02T12:24
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КИШИНЕВ, 2 июня - РИА Новости. Власти Молдавии готовят законопроекты, которые позволят ввести в страну иностранный контингент со своим оружием, оппозиция хотела исключить эти вопросы из повестки парламента, заявил депутат от партии "Шор" Вадим Фотеску."Мы предлагаем исключить из повестки проекты, которые полностью противоречат нейтралитету Молдавии и позволяют ввести на территорию страны вооруженный контингент иностранных специалистов со своим оружием. К авторам огромная просьба отозвать эти проекты", - заявил Фотеску.Речь идет об инициативе правительства о внесении поправок в закон о государственной границе и закон о порядке применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия". В частности, в закон о госгранице внесут пункт о том, что охранять рубежи Молдавии могут представители иностранных и международных специализированных агентств. Кроме того, этим иностранным представителям разрешат ввозить, носить и использовать на территории Молдавии оружие для защиты и охраны.Инициативу Фотеку поддержали лишь 29 депутатов оппозиции, правящее большинство выступило против.В министерстве обороны объяснили, что эти поправки необходимы для совместного патрулирования границ с Европейской службой пограничной полиции и береговой охраны.Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства.
https://ria.ru/20220602/pridnestrove-1792572287.html
https://ria.ru/20220426/moldaviya-1785566296.html
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в мире, молдавия, нато
Власти Молдавии хотят разрешить присутствие иностранных военных в стране
Депутат Фотеску: молдавские власти хотят ввести в страну иностранных военных
КИШИНЕВ, 2 июня - РИА Новости. Власти Молдавии готовят законопроекты, которые позволят ввести в страну иностранный контингент со своим оружием, оппозиция хотела исключить эти вопросы из повестки парламента, заявил депутат от партии "Шор" Вадим Фотеску.
"Мы предлагаем исключить из повестки проекты, которые полностью противоречат нейтралитету Молдавии
и позволяют ввести на территорию страны вооруженный контингент иностранных специалистов со своим оружием. К авторам огромная просьба отозвать эти проекты", - заявил Фотеску.
Речь идет об инициативе правительства о внесении поправок в закон о государственной границе и закон о порядке применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия". В частности, в закон о госгранице внесут пункт о том, что охранять рубежи Молдавии могут представители иностранных и международных специализированных агентств. Кроме того, этим иностранным представителям разрешат ввозить, носить и использовать на территории Молдавии оружие для защиты и охраны.
Инициативу Фотеку поддержали лишь 29 депутатов оппозиции, правящее большинство выступило против.
В министерстве обороны объяснили, что эти поправки необходимы для совместного патрулирования границ с Европейской службой пограничной полиции и береговой охраны.
Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО
в рамках индивидуального плана партнерства.