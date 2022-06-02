https://ria.ru/20220602/medvedev-1792756836.html

Медведев: спецоперация на Украине изменит систему безопасности в мире

Медведев: спецоперация на Украине изменит систему безопасности в мире - РИА Новости, 03.06.2022

Медведев: спецоперация на Украине изменит систему безопасности в мире

Архитектура безопасности в мире уже изменилась, и это признают все, однако в конечном итоге после спецоперации России на Украине вместо американоцентричной... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-02T22:45

2022-06-02T22:45

2022-06-03T00:58

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украина

вашингтон (штат)

дмитрий медведев

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Архитектура безопасности в мире уже изменилась, и это признают все, однако в конечном итоге после спецоперации России на Украине вместо американоцентричной должна быть создана сбалансированная система на основе учета интересов всех стран, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Вы знаете, уже все изменилось, мир уже изменился, и архитектура безопасности изменилась. Это признают все", - сказал Медведев в интервью Al Jazeera в ответ на вопрос, изменит ли спецоперация на Украине расклад сил на мировой арене и будет ли создана новая архитектура безопасности на Европейском континенте.Он напомнил, что главной целью спецоперации России является защита граждан Донбасса, "демилитаризация, денацификация"."В конечном счете это все, действительно, должно привести к формированию новой архитектуры международной безопасности. Не американоцентричной, где во главе всей системы международной безопасности стоит Вашингтон, обрадовавшийся в определенный период исчезновению Советского Союза, распаду Варшавского договора и привыкший, что все руководящие указания принимаются за океаном, то есть в Вашингтоне. А именно сбалансированной системы, системы, которая основана на учете интересов всех стран", - добавил он.Медведев отметил, что тот факт, что "НАТО не сумела продавить свои интересы в Киеве", означает "девальвацию их возможностей" как организации, "которая не может защитить до конца своих потенциальных партнеров". Он также считает, что контуры будущей многополярной системы международной безопасности "уже видны"."Такая система нужна всем, она нужна нашей стране, она нужна Китаю, она нужна огромному количеству стран, которые не относятся к Европе и Северной Америке, включая и арабский Восток, и Африку, и Латинскую Америку. Я уверен, что такая система будет гораздо более справедливой. Я не исключаю, что через какое-то время это может привести к заключению новых соглашений о безопасности в Европе", - также сказал зампред Совбеза.

https://ria.ru/20220602/ataki-1792753703.html

россия

украина

вашингтон (штат)

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, вашингтон (штат), дмитрий медведев, сша